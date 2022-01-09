Всплыли запрещенные фото времен СССР, на которых люди дерутся за еду и одежду

По словам блогера, советская "плановая" торговля не могла обеспечить население необходимым количеством даже простых продуктов.

Поэтому не факт, что отстояв в очереди вы получите товар на руки. Часто он мог закончится перед самым носом, и тогда вы уходили из магазина с пустыми руками.

Очереди были буквально за всем - тортами, фруктами, колбасой, зеленым горошком. Не исключение - непродовольственные товары - обувь, одежда, и так далее.

Помимо очередей в магазинах, пишет Мирович, еще могли быть очереди и на улице, чаще всего за какими-нибудь фруктами. Вообще иметь на праздничном столе какие-нибудь фрукты считалось редкой удачей.

"Постоянно стояли в очереди за сырокопчёной колбасой, называемой "сервелат" - советская сырокопченая колбаса пахла железнодорожными шпалами и продавалась ненарезанной, целыми "палками"... Удачей считалось урвать 2-3 палки колбасы - в этом случае 1-2 палки можно было отнести кому-нибудь в подарок или выменять на что-то другое дефицитное", - пишет Мирович.

К примеру, на фото ниже женщины в очереди дерутся за торты в коробках.

Фото: Женщины дерутся за еду (mirovich.media)

Смотрите ниже подборку снимков, показывающих убогость быта при совке.

Фото: mirovich.media