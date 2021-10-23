Всплыли запрещенные фото из СССР, на которых изображена жесткая правда

Не удивительно, что социальные фото тогда оказались под запретом, а творческую группу "Трива", в которую входили художник Владимир Соколаев, Владимир Воробьев и Александр Трофимов закрыли по политическим мотивам.

Смотрите ниже кадры, которые удалось сохранить. Они сделаны в 1970-80-х годах, большинство в Новокузнецке, что в промышленном регионе Кузбасс, в Сибири.

Накануне празднования годовщины "социалистической революции" рабочих заставляли до блеска отмывать мавзолей. 1988 год, Москва.

Детей в советском союзе с ранних лет приучали к труду, порой далеко не детскому. На фото маленькая школьница на коне пасет овец. 1980 год, село в Сибири.

Суровыми были и детские развлечения. На фото ниже – старший брат в шутку угрожает младшему очень реальным на вид пистолетом. 1985, Новокузнецк.

На снимке далее можно увидеть "богатое" убранство местной больницы. Пациенты ждут приема у входа в кафедру детской ортопедии. 1983, Новокузнецк.

Тему больниц продолжают следующие фото. На нем роженицу положили отдыхать в коридоре, а в качестве бонуса вручили стакан с кефиром. 1981 год, Новокузнецк.

Воспитание младшего поколения в советском Союзе также было суровым. На снимке ниже показан мальчик, которого выгнали в качестве наказания во время тихого часа. 1979 год, спортивный лагерь "Металлург".

На фото ниже – хлебопеки, а к такому труду как правило привлекались женщины, отдыхают от тяжелого труда. Тесто по формам приходилось расфасовывать руками, и так по 5-6 часов за смену. 1980 год, село в Сибири.

А вот так выглядело счастье – когда привезли бараньи кости. Их вываливали прямо посреди улицы и мгновенно разбирали. 1988 год, Новокузнецк

Так выглядел родительский день в пионерском лагере. 1988 год, деревня Зенково.

Многие люди в СССР были задействованы на крайне вредном и тяжелом производстве. Фото ниже красноречиво называется "Снег на коксовой батарее". 1979 год, Коксохим, КМК.

Неизбалованные праздниками и подарками советские люди были готовы буквально лезть друг другу на голову, чтобы получить подарки. 1984 год, Масленица, Площадь Ленина.

И напоследок – красноречивое фото женщины, спешащей на первомайскую демонстрацию с транспортником. На нем лаконично большими буквами выведено слово "Счастье".