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Судью по делу Медведчука и книге о Стусе поймали на любви к "ДНР"

Автор: Светлана Мащенко

Обнародован скандальный факт про судью, которая вынесла вердикт по книге о Василие Стусе

После запрета упоминать Виктора Медведчука в книге "Дело Василися Стуса" Вахтанга Кипиани выяснились скандальные факты про судью, которая вынесла такой вердикт.

По словам эксперта Центра противодействия коррупции Галины Чижик в Facebook, решение приняла судья Марина Заставенко из Донецка, которую "в 2017 году хотели уволить за связи с так называемой "ДНР".

До перевода в столицу Заставенко работала в Красногвардейском районном суде Макеевки Донецкой области.

По словам Чижик, в 2016-м году всплывала информация о том, что у судьи есть имущество на временно оккупированных территориях, она систематически ездит туда-сюда.

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Высшая квалификационная комиссия судей сначала открыла дисциплинарное дело, но потом отказалась увольнять судью Заставенко.

"Вряд ли украинская судья спокойно может кататься в "ДНР", не получая для себя гарантии безопасности "с той стороны". Особенно учитывая то, как активно россияне пополнили обменный фонд. Именно поэтому СБУ писала жалобы на таких судей в ВККС", - пишет Галина Чижик.

Напомним, что после решения Дарницкого районного суда Киева автор книги "Дело Василия Стуса" Вахтанг Кипиани обязан удалить из произведения информацию о Викторе Медведчуке. Также к продаже запретили печатный тираж, в котором нарушаются "неимущественные права" Медведчука.

На обжалование сторонам дали 30 дней. Поэтому создатели книги обещали допечатать тираж, пока решение не вступит в силу. Кроме того, весь существующий тираж раскупили в считанные минуты после новости о вердикте.

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