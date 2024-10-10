Всього одна добавка уповільнить старіння: з яких продуктів її отримати

Яку добавку приймати, щоб уповільнити старіння?

Лікар Нік Полвін розповів, що він приймає одну добавку щодня, щоб спробувати уповільнити наслідки старіння. Йдеться про таурин.

За його словами, його життя змінилося, як тільки він почав її приймати.

"Відтоді я помітив покращення загального рівня енергії, продуктивності вправ і часу відновлення. Багато людей, можливо, не чули про таурин, але зростає кількість досліджень, спрямованих на розкриття його потенціалу", - зазначив експерт.

Полвін розповів, що саме таурин дозволяє організму збалансувати електроліти та покращити ліпіди. Це також допомагає регулювати артеріальний тиск і підтримує функцію кровоносних судин, що допомагає підтримувати оптимальний кровотік і, зрештою, знижує ризик гіпертонії, атеросклерозу (зміцнення артерій) і серцевих нападів.

Де міститься таурин?

Таурин міститься в ряді харчових продуктів, включаючи яйця, молочні продукти та рибу. Він також присутній в деяких м'ясних продуктах.

Організм також виробляє власний таурин, і його можна знайти в різних частинах тіла, включаючи центральну нервову систему.

"На уроці біології ви, можливо, чули, що їх називають електростанцією клітини. Але з віком мітохондріальна дисфункція може сприяти втомі та іншим віковим захворюванням. Тауринові добавки можуть допомогти захистити ці органели від пошкодження", - повідомив лікар.

Доктор Полвін пояснив, що деякі дослідження показали, що таурин може допомогти стимулювати виробництво стовбурових клітин.

Сюди входять нервові стовбурові клітини, які можуть посилити роботу мозку, крім регенерації різних тканин у всьому тілі. Подальший ефект може полягати в тому, що таурин працює як "об’єм клітин" і може втягувати "воду в м’язові клітини та створювати більш сприятливе середовище для росту м’язів".

За його словами, пошкодження ДНК з часом є однією з ознак старіння. Це може призвести до підвищеного ризику раку та інших захворювань.

Таурин демонструє здатність захищати ДНК завдяки своїй здатності поглинати шкідливі вільні радикали, одночасно підтримуючи механізми відновлення ДНК, які можуть зменшити виникнення генетичних мутацій і сприяти загальному здоров’ю клітин.