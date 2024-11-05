Всього 10 питань допоможуть визначити аутизм: лікар поділився простим тестом

Доктор з Лондону Сермед Межер розповів про ознаки та симптому аутизму, на які часто не звертають увагу. Він назвав 10 запитань, які допоможуть визначити, чи є у людини аутизм. Цей простий опитувальник (AQ-10) використовують медики, щоб зрозуміти, чи є у людини загальні риси захворювання.

Які 10 запитань дозволять визначити аутизм у людей старше 16 років, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео лікаря у TikTok.

Що варто знати про тест на аутизм

Усі запитання тесту зосереджені на соціальних навичках та спілкуванні. Часом деякі відхилення проявляються слабо або помірно, тому люди не підозрюють, що це може бути аутизм і не звертають на них увагу.

За словами Національної служби здоров'я, наявність симптомів аутизму ще не вказує, що у вас є цей розлад, а сам він - не хвороба, а просто здатність вашого мозку працювати не так, як в інших людей.

Аутизм може сильно відрізнятися у різних людей. Деякі можуть жити повноцінним життям без додаткової допомоги, а іншим необхідна допомога протягом цілого дня.

Класичні ознаки аутизму включають проблему в спілкуванні, сприйняття певних ситуація непереборними та поведінку, що часто повторюється.

"Коефіцієнт спектра аутизму-10 - це короткий скринінговий інструмент, призначений для виявлення ознак, які можуть вказувати на те, що у людини є аутизм. Він складається з 10 питань, які зосереджені на соціальній комунікації., поведінці та тому, як хтось обробляє інформацію. І хоч він виявляє аутичні риси, він не є діагностичним інструментом. А високий бал говорить за те, що може знадобитися додаткове обстеження", - сказав доктор Межер.

10 запитань на виявлення аутизму

За кожне твердження, з яким ви погоджуєтеся і говорите "так" - ставите собі один бал.

1. Я часто помічаю тихі звуки, і водночас - інші ні

2. Мені подобається збирати інформацію про категорії речей

3. Мені важко зрозуміти наміри людей

4. Коли я читаю історію, мені важко зрозуміти наміри героя

За кожне твердження "ні" (ви не погоджуєтеся), додайте один бал

5. Мені легко читати між рядків, коли хтось зі мною розмовляє

6. Зазвичай я більше концентруюся на картині в цілому, а не на дрібних речах

7. Я знаю, як зрозуміти, що мені стає нудно, якщо хтось мене слухає

8. Мені легко робити більше, ніж одну справу одночасно

9. Мені легко зрозуміти, що хтось думає або відчуває, просто подивившись на його обличчя

10. Якщо є перерва, я можу швидко повернутися до того, що робив

Висновки тесту: Якщо ви набрали шість балів або більше - це ознака того, що вам слід пройти більш глибоке дослідження на аутизм та звернутися до спеціалістів.

Якщо у вас менш як 5 балів - то хвилюватися не варто.