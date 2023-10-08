На всіх чекає потужний заряд енергії: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 9 по 15 жовтня

Гороскоп на наступний тиждень обіцяє нам дуже активний та важливий період. За даними астрологів, планета Плутон закінчить свій ретроградний рух, а це означає, що на нас всіх чекає потужний заряд енергії та імпульси для виконання важких завдань.

Що чекає на кожен знак Зодіаку в період з 9 по 15 жовтня, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Your Tango.

Овен

Вам необхідно створити баланс у своєму житті, щоб вплинути на зміни з 9 до 15 жовтня. А це означає, що вам потрібно більше дивитися вперед та протистояти своєму минулому. З чимось вам доведеться розлучитися, інакше ваші успіхи найближчим часом будуть під загрозою.

Можливо, після серйозної розмови вам доведеться відмовитися від цікавої пропозиції. Зараз ви дійшли до розуміння, що саме ви в минулому зробили не так і виправлення цієї помилки приведе вас до успіху.

Телець

На цьому тижні буде запропоновано так багато, що є ризик заплутатися, чи варто довіряти всьому цьому. Часом вам складно зрозуміти, чому люди роблять хороші речі, і ви замислюєтеся питаннями - як довго це хороше триватиме і наскільки воно щире.

Ви не приховуєте, що вам складно довіряти іншим людям і це може сильно нашкодити. Оскільки найближчими днями є ризик упустити відмінну можливість через відсутність довіри. Подумайте, може це саме те, що вам було потрібно?

Близнюки

Кохання плавно входить у ваше життя, а ви не можете не турбуватися про те, наскільки ви гарні для цієї людини й чи є правда в тому, що відбувається. Ви виявите, що одне з ваших заповітних бажань ось-ось здійсниться. Але коли зіткнетеся з нею віч-на-віч – почнете сумніватися в тому, що це відбувається в реальності.

Не сумнівайтеся в тому, що зараз відбувається у вашому житті. Вірте у власні перемоги та цілі. Плутон вийшов на прямий рух, а це означає, що життя може кардинально змінитись. Повірте, що ви гідні кохання.

Рак

У вас на найближчий тиждень великі плани, але ви побачите, що плани можуть спрацювати зовсім не так, як ви собі це уявляли. Але не хвилюйтеся, все налагодиться, просто деякі цілі можуть бути реалізовані зовсім іншим шляхом, і ви все одно дістанетеся туди, куди хотіли.

Дозвольте подіям йти у напрямі, що вони обирають самі. Те, що має бути вашим, – саме таким і буде. Не сумнівайтеся у своїх силах та не намагайтеся переламати ситуацію.

Лев

Найближчими днями ви зіткнетеся з несподіваними ситуаціями у сфері кохання та романтики. І хоча цей період стане не найщасливішим, ви відчуєте рішучість у тому, якими мають бути ваші наступні кроки.

Недавнє минуле сильно вибило вас з колії, ви зазнали душевного болю. Але цього тижня ви точно станете переможцем. Ви зробите саме те, що вам потрібно і переможно підете вперед.

Діва

Ви відчуваєте, що дали своєму партнерові достатньо часу для виправлення помилок. Але з часом зрозумієте, що реального наміру щось виправляти в нього немає, і він знову повернувся до старого способу життя. Плутон почне впливати на ваше сприйняття, і ви вважаєте ситуацію нестерпною.

Вам необхідна трансформація й енергія цього тижня вас до цього підштовхуватиме. Постарайтеся не засмучуватись і не розглядайте рішення як варіант виживання. Вам потрібно ухвалити важливе рішення, щоб не потрапити до колії, з якої вибратися буде складно.

Терези

Молодий місяць у жовтні відбудеться у вашому знаку і до цього дня ви вже знатимете, на чому вам потрібно сконцентруватися в найближчому майбутньому. Світ довкола вас продовжує натякати, що єдиний справжній момент – це зараз. І ви повинні жити своїм життям, розуміючи, що кожен день це нова сходинка.

Зосередьтеся на тому, що станеться з вами в найближчі кілька місяців. У вас є зобов'язання перед собою. І коли Плутон змінить рух, ви відчуєте себе відкритим до змін.

Скорпіон

Можливо на цьому тижні ви почуватиметеся більш емоційно і навіть місцями – вразливо до того, що стосується любові та почуття власної гідності. Цього тижня ви явно будете не такі впевнені у своїх силах, як завжди, і навіть залишитеся собою незадоволені.

Постарайтеся не думати про свою досконалість чи недосконалість. Зробіть крок уперед і постарайтеся абстрагуватися від думки інших людей та їх суджень.

Стрілець

Найближчого тижня ви почнете отримувати поради щодо грошей та інвестицій. І ігноруватимете все, що чуєте, бо вас не цікавить, що кажуть інші. Причина: ви зрозуміли, що краще керуватися інтуїцією та модні фінансові кроки – не ваш коник.

Зараз у вас режим "заощадження", і ви не хочете відкладати щось за порадою інших людей. І вам вдасться змінити своє життя цього тижня – але завдяки своєму бажанню, а не за порадами інших.

Козеріг

Зірки цього тижня однозначно будуть на вашому боці. Ви отримаєте більше задоволення від усвідомлення того, що ваша важка праця почала приносити плоди. Вам здається, що ви занадто довго чекали й зараз вам важко повірити, що час прийшов.

Можливостей найближчими днями буде більше, ніж ви бачили за довгий час. Вас відвідає почуття виконаного обов'язку та гордість, тому що ви несете відповідальність за багато хороших речей у своєму житті.

Водолій

Вам доведеться докласти зусиль, щоб отримати те, що ви хочете найближчими днями. У світі існує багато відволікаючих факторів, і деякі з них не найприємніші. Відкиньте все це убік.

Неприємні моменти цього тижня можуть зіпсувати настрій, і навіть завадять отримати задоволення від досягнутих цілей. Але найближчого тижня ви однозначно зробите вибір на користь свого щастя.

Риби

Після цього тижня вам захочеться змінити свій спосіб життя, оскільки багато чого, на що ви витратили багато часу і сил, працюватиме не так, як ви собі це уявляли. Доведеться стиснути зуби та визнати, що ви не можете з цим впоратися поодинці. І, ймовірно, доведеться пошукати компроміс.

Робота в команді та мозковий штурм з іншими – це добрий шлях для тих, хто впевнений у тому, що робить. Прийміть зміни у своє життя та допомогу, щоб потім не розчаровуватися через поразки.