Всех ждет мощный заряд энергии: гороскоп для всех знаков Зодиака с 9 по 15 октября

Гороскоп на следующую неделю обещает нам очень активный и важный период. По данным астрологов, планета Плутон закончит свое ретроградное движение, а это значит, что нас всех ждет мощный заряд энергии и импульсы для выполнения трудных задач.

Что ждет каждый знак Зодиака в период с 9 по 15 октября, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Your Tango.

Овен

Вам необходимо создать баланс в своей жизни, чтобы повлиять на перемены с 9 по 15 октября. А это значит, что вам нужно больше смотреть вперед и противостоять своему прошлому. С чем-то вам придется расстаться, иначе ваши успехи в ближайшем будущем будут под угрозой.

Возможно, после серьезного разговора, вам придется отказаться от интересного предложения. Сейчас вы дошли до понимания, что именно вы в прошлом сделали не так и исправление этой ошибки вас приведет к успеху.

Телец

Вам на этой неделе будет предложено так много, что есть риск запутаться, стоит ли доверять всему этому. Порой вам сложно понять, почему люди делают хорошие вещи, и вы задаетесь вопросами – как долго это хорошее продлится и насколько оно искреннее.

Вы не скрываете, что вам сложно доверять другим людям и это может вам сильно навредить. Так как в ближайшие дни есть риск упустить отличную возможность из-за отсутствия доверия. Задумайтесь, может это именно то, что вам было нужно?

Близнецы

Любовь плавно входит в вашу жизнь, а вы не можете не беспокоится о том, насколько вы хороши для этого человека и есть ли правда в том, что происходит. Вы обнаружите, что одно из ваших заветных желаний вот-вот исполнится. Но когда столкнетесь с ней лицом к лицу – начнете сомневаться в том, что это происходит в реальности.

Не сомневайтесь в том, что прямо сейчас происходит в вашей жизни. Верьте в собственные победы и цели. Плутон вышел на прямое движение, а это значит, что жизнь может кардинально измениться. Поверьте, что вы достойны любви.

Рак

У вас на ближайшую неделю большие планы, но вы увидите, что планы могут сработать совсем не так, как вы себе это представляли. Но не волнуйтесь, все наладится, просто некоторые цели могут быть реализованы совсем другим путем, и вы все равно доберетесь туда, куда хотели.

Позвольте событиям идти в направлении, которые они выбирают сами. То, что должно быть вашим – именно таким и будет. Не сомневайтесь в своих силах и не пытайтесь переломать ситуацию.

Лев

В ближайшие дни вы столкнетесь с неожиданными ситуациями в сфере любви и романтики. И хотя этот период станет не самым счастливым, вы почувствуете решимость в том, какими должны быть ваши следующие шаги.

Недавнее прошлое сильно выбило вас из колеи, вы испытали душевную боль. Но на этой неделе вы точно станете победителем. Вы сделаете именно то, что вам необходимо и победоносно пойдете вперед.

Дева

Вы чувствуете, что дали своему партнеру достаточно времени для исправления ошибок. Но со временем поймете, что реального намерения что-то исправлять у него нет и он снова вернулся к старому образу жизни. Плутон начнет влиять на ваше восприятие, и вы сочтете ситуацию невыносимой.

Вам необходима трансформация и энергия на этой неделе будет вас к этому подталкивать. Постарайтесь не расстраиваться и не рассматривайте решение как вариант выживания. Вам нужно принять важное решение, чтобы не попасть в колею, из которой выбраться будет сложно.

Весы

Новолуние в октябре произойдет в вашем знаке и к этому дню вы уже будете знать, на чем вам нужно сконцентрироваться в ближайшем будущем. Мир вокруг вас продолжает намекать, что единственный настоящий момент – это сейчас. И вы должны жить своей жизнью, понимая, что каждый день – это новая ступенька.

Сконцентрируйтесь на том, что произойдет с вами в ближайшие несколько месяцев. У вас есть обязательства перед самим собой. И когда Плутон изменит движение, вы почувствуете себя открытым для изменений.

Скорпион

Возможно на этой недели вы будете чувствовать себя более эмоционально и даже местами – уязвимо в том, что касается любви и чувства собственного достоинства. На этой неделе вы явно будете не так уверены в своих силах, как всегда, и даже останетесь собой недовольны.

Постарайтесь не думать о своем совершенстве или несовершенстве. Сделайте шаг вперед и постарайтесь абстрагироваться от мнения других людей и их суждений.

Стрелец

В ближайшую неделю вы начнете получать советы по поводу денег и инвестиций. И будете игнорировать все, что слышите, так как вас не интересует, что говорят другие. Причина: вы поняли, что лучше руководствоваться интуицией и модные финансовые шаги – не ваш конек.

Сейчас у вас режим "сбережения", и вы не хотите откладывать что-то по совету других людей. И у вас получится изменить свою жизнь на этой недели – но благодаря своему желанию, а не по советам других.

Козерог

Звезды на этой неделе однозначно будут на вашей стороне. Вы получите больше удовлетворения от осознания того, что ваш тяжелый труд начал приносить плоды. Вам кажется, что вы слишком долго ждали и сейчас вам сложно поверить, что время возврата пришло.

Возможностей в ближайшие дни будет больше, чем вы видели за долгое время. Вас посетит чувство выполненного долга и гордость, так как вы несете ответственность за многие хорошие вещи в своей жизни.

Водолей

Вам придется приложить усилия, чтобы получить то, что вы хотите в ближайшие дни. В мире существует много отвлекающих факторов, и некоторые из них не самые приятные. Отбросьте все это в сторону.

Неприятные моменты на этой неделе могут вам испортить настроение, и даже помешают получить удовлетворение от достигнутых целей. Но в ближайшую неделю вы однозначно сделаете выбор в пользу своего счастья.

Рыбы

После этой недели вам захочется изменить свой образ жизни, так как многое, на что вы потратили много времени и сил, будет работать не так, как вы себе это представляли. Придется стиснуть зубы и признать, что вы не можете с этим справиться в одиночку. И вероятно придется поискать компромисс.

Работа в команде и мозговой штурм с другими – это хороший путь для тех, кто уверен в том, что делает. Примите перемены в своей жизнь и помощь, чтобы потом не разочаровываться из-за поражений.