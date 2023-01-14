"Всі її популярні релізи - це російська музика": Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль

За словами Соловій, вона продовжує традиції українськомовної жіночої попмузики. Свого часу такі співачки, як Руся, Ірина Білик, Руслана виконували пісні у цьому жанрі.

Також вона додала, що колись й співачка-зрадниця Ані Лорак видала два українськомовні альбоми, які їй "зайшли".

"Я думаю, що я продовжую традиції українськомовної жіночої попмузики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", - сказала артистка.

Христина Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль (скрін)

Водночас вона наголосила, що у її плейлисті ніколи не буде пісень Тіни Кароль.

Зокрема, з Тіною Кароль вона познайомилася 2013 року в 3 сезоні "Голосу країни". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту, бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки.

Вона зазначила, що Тіна Кароль нібито завжди орієнтувалася на Росію.

"В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в Росію і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи - це російська музика. Саме тому я так сказала", - додала Соловій.