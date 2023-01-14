UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Всі її популярні релізи - це російська музика": Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль

Христина Соловій розповіла про Тіну Кароль (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українська співачка Христина Соловій розповіла про українських артисток, які вплинули на неї своєю музикою. Вона заявила, що їй ніколи не подобалась творчість Тіни Кароль.

Про це вона розповіла у "Буремному подкасті" на YouTube.

За словами Соловій, вона продовжує традиції українськомовної жіночої попмузики. Свого часу такі співачки, як Руся, Ірина Білик, Руслана виконували пісні у цьому жанрі.

Також вона додала, що колись й співачка-зрадниця Ані Лорак видала два українськомовні альбоми, які їй "зайшли".

"Я думаю, що я продовжую традиції українськомовної жіночої попмузики. Руся була першою, потім була рання Ірина Білик, Руслана вплинула на мене. Два альбоми українськомовні крутезні записала Ані Лорак з дуже важливими піснями", - сказала артистка.

Христина Соловій розкритикувала творчість Тіни Кароль (скрін)

Водночас вона наголосила, що у її плейлисті ніколи не буде пісень Тіни Кароль.

Зокрема, з Тіною Кароль вона познайомилася 2013 року в 3 сезоні "Голосу країни". Виявляється, коли вона заявила, що піде з проєкту, бо не хоче співати "російську попсу", то мала на увазі треки зіркової тренерки.

Вона зазначила, що Тіна Кароль нібито завжди орієнтувалася на Росію.

"В цьому списку ніколи не було і не буде Тіни Кароль. Навіть попри те, що Ані Лорак звалила в Росію і все просто перекреслила, у неї є ці два українськомовні альбоми. У Тіни Кароль я не пам'ятаю жодної пісні, яка б на мене вплинула. Українськомовної пісні. Всі її найпопулярніші релізи - це російська музика. Саме тому я так сказала", - додала Соловій.

Раніше Христина Соловій заявляла, що російський репер Паша Ізотов вкрав у неї пісню.

Також співачка розповідала, як допомогає знищувати російських окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тіна КарольХристина Соловий