"Всі повнолітні стають військовозобов'язаними": комбат ЗСУ зробив заяву про облік для чоловіків та жінок

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, як, на його думку, має працювати військовий облік. Усі повнолітні, чоловіки та жінки, мають ставати військовозобов'язаними, вважає він.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Федоренко сказав в інтерв'ю на програмі "Вечір Середи", яка вийшла на YouTube-каналі "Української правди".

"Я відчуваю те, що ми допустили ряд помилок серйозних, на державному рівні. І це помилки не ось зараз були допущені. Просто їх ніхто не виправив. І на поточний момент ми продовжуємо наступати на ті ж самі граблі", - заявив комбат.

"Коли почалася повномасштабна війна, по всій країні всі міста та села без винятку стали до оборони, бити російського окупанта. І ми понесли суттєві втрати, тому що люди, маючи зброю в руках, не знали, як її ефективно використовувати і як взаємодіяти між собою", - додав він.

Тоді, пояснив Федоренко, величезна кількість людей вперше взяла до рук зброю, хтось одразу пішов на штурм або оборони. І бувало таке, що дехто просто не знав, що робити. Втім, на той момент добровольці та ЗСУ зробили усе, що могли.

Військовий виступив за облік для всіх повнолітніх (скріншот)

"Після того всього треба було передбачити в державному бюджеті значне фінансування, оцінити спроможності та можливості наших навчальних центрів, вийти і прийняти вольове рішення, мовляв, друзі, відсьогодні у нас всі повнолітні автоматично стають військовозобов'язаними, незважаючи на стать", - заявив військовий.

"І розпланувати підготовку української нації до участі в бойових діях. Це не значить що всі будуть воювати, ні. Працювати також в тилу треба, економіку потрібно підтримувати. І ми розуміємо, що на одного військового в тилу має працювати не менше шести цивільних", - додав він.

Втім, додав Федоренко, потрібно, щоб в критичних ситуаціях люди мали навички та розуміння, могли працювати зі зброєю та виконувати бойові завдання.

"В ідеалі, якби додатковою загальною обов'язково була б ще друга освіта - військова. Тоді, в разі необхідності, результати на полі бою були б зовсім інші. В нас були б набагато меншими втрати", - зазначив комбат.