"Всі маємо допомагати захисникам". Олеся Бацман довірила свою історію музею "Голоси мирних"

Українська журналістка Олеся Бацман згадує, що вона та її чоловік Дмитро Гордон отримували багато інформації від експертів про ймовірне повномасштабне вторгнення, але не могли повірити аж до вибухів за вікном... З перших хвилин великої війни подружжя спрямовує максимум зусиль на наближення перемоги.

"Ми повернулися від друзів пізно вночі. Завели будильник на 4:00, бо всі казали, що вже "зараз", хоча було декілька фальстартів. Прокинулися: все тихо. Дмитро заснув одразу, я - за пів години. І прокидаємося вже від страшних, сильних вибухів... Це пам’ятають всі українці", - ділиться Олеся.

На початку повномасштабної війни подружжя докладало великих зусиль, намагаючись достукатися до лідерів російських думок. Просило їх не мовчати, закликати свою аудиторію виходити на вулиці, зупинити навалу. Тоді Олеся вірила, що так і буде.

"Ви йдете до незалежної країни вбивати українців. Ви всі будете замазані кров’ю, будуть гинути самі росіяни... Я вірила, що вони хоча б з почуття самозбереження вийдуть і знесуть владу. Але вони раби, і це довели", - каже журналістка.

Родина намагалася допомогти врятувати захисників Азовсталі, весь час була з ними на зв'язку. Олеся згадує, як під час кожного дзвінка хотіла плакати від хвилювань за бійців, а вони, навпаки, її заспокоювали.

"Сьогодні ми маємо не лише пам’ятати тих, хто загинув, захищаючи нас усіх, виборюючи для нас вільне життя, а й з повагою ставитися до тих, хто живий, хто бореться. До всіх воїнів, які зараз захищають Україну. І робити хто що може на своєму місці, щоб допомагати їм перемогти. Бо перемога потрібна нам усім. Ти лише про це думаєш і лише заради цього працюєш", - наголошує Олеся.

Нагадаємо, музей збирає історії мирних мешканців України про війну від першої особи. Його архів містить вже понад 100 тисяч історій. Розкажіть свою на порталі https://civilvoicesmuseum.org/ або на безкоштовній гарячій лінії 0 (800) 509 001.