По всей Украине на улицы выведут спецтехнику: что происходит

Карантин в Украине действует до 3 апреля, и для предотвращения распространения коронавируса и новых случаев заражений гражданам рекомендуют не выходить на улицы без необходимости и соблюдать простые правила профилактики.

С целью информирования на улицы Киева уже запустили специальные автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Машины курсируют по городу и транслируют сообщения о необходимости соблюдать условия карантина.

Кроме столицы, с 20 марта их можно будет увидеть (и услышать) и во всех остальных городах страны.

Какие рекомендации будут передавать украинцам:

Гражданам настоятельно советуют не покидать свои дома без необходимости;

не посещать места скопления людей;

во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми минимум 2 метра;

соблюдать меры личной гигиены;

заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Спасатели отмечают, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин опубликовал в своем Facebook видео и показал, как выглядит эта спецтехника.

Видео: Спецавто ГСЧС с громкоговорителями запустят по всей Украине - для информирования о карантине

Как сообщалось ранее, в Черновцах из-за коронавируса были усилены карантинные меры и ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе остановили общественный транспорт, а улицы дезинфицируют со специальных машин.