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Всеукраїнський день психолога: 591 тисяча українців отримала психологічну допомогу від Фонду Ахметова

Всеукраїнський день психолога: 591 тисяча українців отримала психологічну допомогу від Фонду Ахметова (фото: прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Сьогодні - Всеукраїнський день психолога. У роки війни ці професіонали допомагають людям долати стрес, психологічні травми та рухатися крізь темряву до світла.

Надання психологічної допомоги - один із важливих пріоритетів діяльності Фонду Ріната Ахметова з 2014 року, йдеться в повідомленні фонду.

Кваліфіковану психологічну підтримку від Фонду вже отримала 591 тисяча людей по всій Україні. Зокрема, це:

— практичні вебінари й відеоролики від експертів-психологів Фонду; 

— виїзні консультації мобільних груп психологів для мешканців прифронтових територій; переселенців, лікарів, вчителів; 

— робота психологів на змінах «Блогер Кемп» із дітьми, які переживають травму війни; 

— допомога психологів дорослим та дітям, постраждалим від війни, які проходять курс реабілітації, забезпечений Фондом;

— психологічна допомога людям після обстрілів житлових районів;

— можливість поділитися власною історією про пережите під час війни та дізнатися історії інших українців у музеї "Голоси Мирних" фонду тощо. 

Робота триває в усіх напрямах. У травні знову вирушать у путь мобільні бригади психологів фонду — цьогоріч вони надаватимуть допомогу у прифронтових населених пунктах Донеччини.

У рамках проєктів "Реабілітація поранених дітей", "Лікування та реабілітація поранених дорослих" професійна психологічна допомога надається фахівцями Фонду людям, які отримали поранення і травми внаслідок бойових дій.

Під час відпочинку та оздоровлення дітей, які постраждали від війни, у таборі "Блогер Кемп" із дітьми та підлітками працюють психологи, які закінчили курс "Травма війни", розроблений Фондом. Також вони надають допомогу дітям та підліткам, яких було незаконно вивезено до росії та вдалося повернути в Україну. А для всіх українських дітей Фонд Ріната Ахметова цілорічно реалізовує психологічні та мотиваційні проєкти.

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