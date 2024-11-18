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Всесвіт вас почує. Тільки ці знаки Зодіаку почнуть усе з чистого аркуша вже дуже скоро

Понеділок 18 листопада 2024 06:24
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Всесвіт вас почує. Тільки ці знаки Зодіаку почнуть усе з чистого аркуша вже дуже скоро Що обіцяє Таро-гороскоп на тиждень (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Карти Таро назвали чотири знаки Зодіаку, представникам яких випаде рідкісний шанс. Вже цього тижня вони зможуть розпочати нове життя.

Кому Таро-гороскоп обіцяє неймовірні пригоди, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Скорпіон

Не квапте події, цей тиждень і так буде насиченим. Події повинні розвиватися так, як вирішив Всесвіт. Вам потрібно приймати все з подякою і не чинити опір. Насправді не варто хвилюватися, адже всі ваші бажання будуть почуті.

Риби

Починайте нове життя. Цей тиждень дозволить вам відмовитися від старих звичок та рутини. Всесвіт почує ваші бажання, а тому правильно формулюйте свої "запити" та будуйте плани. До кінця тижня на вас чекають перші результати кардинальних змін.

Терези

Карти Таро обіцяють вам незвичайні події. Вам доведеться вийти з зони комфорту, наважитися буде непросто. Однак потім ви зрозумієте, що всі випробування було дано не просто так. Всесвіт готує для вас щедру нагороду, ви зможете почати нове і дуже щасливе життя.

Телець

Гороскоп на тиждень обіцяє вам суттєві зміни, які складно не помітити. Люди навколо вас не завжди можуть радіти вашим успіхам. Однак не варто зациклюватися на негативі, в який вас спробують втягнути. Починайте нове життя і дозвольте собі стати по-справжньому щасливою людиною.

До речі, ми вже розповідали, які знаки Зодіаку бачать майбутнє у снах.

Крім цього, нещодавно стало відомо, чому не можна виносити сміття увечері.

Під час написання матеріалу було використано джерела: Metro, Tarot.

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