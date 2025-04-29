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Змін не уникнути: 3 знаки Зодіаки, на яких в травні чекає перезавантаження в коханні

Вівторок 29 квітня 2025 21:01
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Змін не уникнути: 3 знаки Зодіаки, на яких в травні чекає перезавантаження в коханні Кому не уникнути змін в стосунках в травні (фото: freepik.com)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Кільком знакам Зодіаку пророкують трансформації у стосунках в травні 2025 року. Астрологи кажуть, що невеликі зусилля допоможуть привернути багато любові та поглибити зв'язки.

Кому варто готуватися до нового етапу в особистому житті, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Лев

Для вас травень стане місяцем змін та трансформацій у стосунках. З’явиться можливість переосмислити ваш підхід до романтики. У цей період кохання може пережити серйозні зміни. Левам радять відмовитися від егоїзму та проявляти більше розуміння в спілкуванні з партнером. У коханні важливі компроміси, а не суперечки.

Стрілець

У вас розпочнеться новий етап в особистому житті. Нарешті з’явиться можливість реалізувати романтичні бажання. Можливі нові знайомства та поглиблення наявного кохання. Водночас астрологи наголошують, у пошуках нового кохання важливо опиратися на свободу та справжню любов, а не зовнішні обставини чи минуле.

Терези

Вас спіткають трансформації, які дозволять нарешті відчути полегшення та ясність у стосунках. Романтичні зв’язки стануть менш легковажними. Зараз ідеальний час, щоб будувати емоційно зрілі взаємини, яки приведуть до створення родини. Проте водночас вам потрібно проявити власну серйозність та готовність працювати над стосунками.

Яким буде травень для сфери кохання

Енергії травня сприятимуть глибоким змінам та новим можливостям. Це час, коли стосунки випробовуватимуться та отримуватимуть шанс вийти на новий рівень глибини та зрілості. З 4 травня ретроградний Плутон допоможе переосмислити старі теми у коханні та знайти нові підходи.

Пік романтичної енергії пророкують з 20 по 26 травня, коли настане Молодик. Це вдалий час для ухвалення доленосних рішень. Вже з 24 травня потрібно закладати фундамент відповідальності та зусиль, щоб побудувати міцний зв’язок з партнером.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astro, Horoscope.

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