Всемирно известный певец "засветился" на концерте украинской звезды

Концерт пианиста-виртуоза с голливудской премией, Евгения Хмары превратился в необычное шоу и настоящее светское событие этой зимы.

4 декабря прямо в холле Октябрського дворца перед началом сольного концерта украинского музыканта Евгения Хмары всех гостей встречал фотограф возле рояля.

Пение птиц – следующий сюрприз, который ждал зрителей уже в зале. Магическую атмосферу леса создавали звуки, имитирующие пение птиц.

Евгений Хмара (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

Концерт "Мовою сучасного композитора" – это еще одна жизненная история Евгения Хмары. Впервые звучали музыкальные композиции из нового 5 альбома. Среди них была та самая, которую музыкант написал со своим двухлетним сыном.

"Он просто сидел у меня на руках, пока я на рояле наигрывал мелодию. И вдруг малыш начинает перебирать пальчиками по клавишам. Я прислушался, подхватил, и так родился наша совместная музыкальная композиция. Я даже в ней сохранил те фальшивые нотки, которые прозвучали во время хаотичного клацанья по клавишам детских пальчиков", - признается Евгений Хмара.

Евгений Хмара и Слава Каминская (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

Конечно, вечер не обошелся без специальных знаменитых гостей. Впервые вживую выступил дуэт Слава Каминской из группы НеАнгелы с Хмарой. Они исполнили совместную композицию "Скучаю".

"Скучаю" – одна из моих любимых песен в альбоме #13. Почему? Просто бывают такие песни, в которых каждое слово – неслучайно. В ней пережитые чувства, боль и любовь! "Скучаю" не может стать очередной. А когда она исполнена под аккомпанемент такого крутого современного музыканта как Евгений Хмара – я считаю, у слушателей просто нет шансов!", – рассказывает Слава Каминская.

ODARA (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

Кроме того, музыкант впервые официально представил абсолютно новый музыкальный проект ODARA сразу двумя авторскими композициями. Это семейный проект, в котором Женя и композитор, и продюсер, и муж. А его жена Дарья Ковтун, финалистка телешоу Х-Фактор – певица и автор песен.

Струнный квартет Black Tie (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

"Я всегда хотела писать песни и сколько не пыталась это сделать, ничего не выходило. И вот однажды я гуляла с сынишкой, которому тогда было еще несколько месяцев, и сами собой пришли слова. Я тут же прямо в парке напела их на диктофон. Вторая композиция появилась, когда я наблюдала за своей дочкой, - тогда ей было несколько месяцев. Вот так, став мамой, появился дар, о котором всегда мечтала", - признается Даша.

Дидье Маруани (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

Совершенным сюрпризом стал специальный гость – музыкант легендарной группы Space, Дидье Маруани. Украинский пианист-импровизатор познакомился с Дидье, когда ему было 8 лет.

На сцене появился также струнный квартет "Black Tie", Jazz Band, рок-бенд, ханг та аккордеон. Так, Евгений Хмара в рамках своих концертов продолжает популяризировать инструментальную музыку.

Dj Diresh (фото: пресс-служба Евгения Хмары)

И совсем неожиданно - Dj Diresh вместе с живой музыкой на сцене Октябрьского дворца.

Детский хор "Радио и Телевидение" феерично и трогательно завершил концерт. И на бис ODARA под аккомпанемент Евгения Хмары вместе с залом пели "Червону руту".

Евгений Хмара и детский хор "Радио и Телевидение" (фото: пресс-служба Евгения Хмары)