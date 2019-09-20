Вселенная: Подкопаева показала счастливое фото с новорожденным малышом

Лилия Подкопаева, знаменитая украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта, стала мамой в третий раз. В четверг, 19 сентября, она сообщила, что она и ее муж, американский бизнесмен Игорь Дубинский, стали родителями.

Фото новорожденного малыша Лилия Подкопаева опубликовала на своей странице в Instagram и подписала Universe, что в переводе означает "Вселенная".

Лилия Подкопаева с новорожденным малышом (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Пользователи социальных сетей поздравили спортсменку с таким радостным событием и пожелали молодой маме и новорожденному малышу здоровья и счастья.

Поздравляю, растите здоровенькими!

Лилечек! Ура! Поздравляем!

Это чудо! Все-таки Дева! Поздравляю!

Поздравляю вашу прекрасную семью! Здоровья малышу!

Поздравляю! Желаю малышке и мамочке здоровья!

Это такая маленькая прелесть и вместе с тем – огромное счастье!

Скриншоты комментариев (instagram.com/podkopayeva_official)

Это первый совместный ребенок Лилии Подкопаевой и ее супруга-бизнесмена Игоря Дубинского. У Лилии уже есть двое старших детей – 13-летний сын Вадим, которого она усыновила и 12-летняя дочь Каролина от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным.

Лилия Подкопаева с детьми (фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Впервые о беременности гимнастки стало известно в марте – она вместе с мужем появилась на церемонии вручения премии "Человек года" и по ее фигуре было видно, что пара ожидает пополнение.

Лилия Подкопаева с мужем (Фото: instagram.com/podkopayeva_official)

Во время беременности Лилия Подкопаева была очень активна – она много путешествовала с семьей и занималась своими проектами.