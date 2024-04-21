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"Все тільки стає цікавішим": Надя Дорофєєва показала яскравий та звабливий лук

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Автор: Юлія Любченко

Надя Дорофєєва з нагоди свого Дня народження вирішила поділитися не лише думками, а ще й показати яскравий лук.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис співачки.

У якому образі Дорофєєва зустріла свої 34

Надя вирішила підійти до свого особистого свята серйозно і продемонструвала дуже звабливий лук червоного кольору, який складається з міні-спідниці та короткого модного жакета, який демонструє фігуру дівчини. 

Варто зауважити, що у ньому ж артистка засвітилась у кліпі з Лебігою, який вийшов днями. А фото, ймовірно, Надя берегла для Дня народження, аби написати важливі для себе слова.

"Нарешті 34. В дитинстві я думала, що після 30 люди вже вмирають,  але диви, після 30 все тільки стає цікавішим. ти вже добре знаєш себе, ти починаєш переглядати свої погляди на життя, нарешті розумієш, що думка оточення про тебе і все це - неважливо", - пише Дорофєєва.

"Ти все ще наче і хочеш бути "хорошою" для всіх, але все ж таки обираєш себе - таку не ідеальну, але справжню. Нарешті", - доповнила свій допис Надя. 

Дорофєєва показала яскраві кадри у свій День народження (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

У коментарях популярна артистка отримала багато привітань і компліментів від колег та поціновувачів її творчості:

  • "З Днем народження"
  • "Надь, є доказова база, що навіть після 40 не вмирають!! Обожнюю тебе, моя Додоша! Захоплююсь і відчуваю, що все тільки в тебе починається"
  • "Ніколи б не сказала, що вам 34"
  • "З Днем народження, красунька"
  • "Просто найкраща в усіх сенсах, любимо так, що не передати навіть. З твоїм днем"
  • "З днем народження Надя, ти з кожним роком стаєш лише гарнішою".

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Надя ДорофеєваМодні трендиСпівачка