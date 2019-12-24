Журналистка Шария устроила скандал во время суда по делу Шеремета (видео)

Дело об убийстве Павла Шеремета рассматривается в Апелляционном суде Киева во вторник, 24 декабря. Во время заседания по одной из подозреваемых - Юлии Кузьменко, произошла стычка между сторонниками подозреваемой и журналистами. В дело вмешалась полиция, которую вызвали представители СМИ.

Девушка, назвавшаяся родственницей и близкой подругой Юлии Кузьменко, а также другие сторонники, стали выталкивать журналистку издания, что принадлежит пропагандисту Анатолию Шарию, Антонину Белоглазову, называя ее провокатором и не давая осуществлять запись.

После чего с применением физической силы журналистку стали выталкивать с криками: "Она от Шария, выведите провокатора из зала".

Активисты утверждают, что названный ресурс порочит имя Кузьменко, называя убийцей еще до того, как ей вручили подозрение.

Журналистку Антонину Белоглазову называли "тварью" и "провокатором". Представительница СМИ в свою очередь решила "подогреть" скандал и вызвала в зал суда полицию.

В суде по делу Шеремета напали на журналистку Шария (видео: YouTube/VESTI)

Напомним, детского врача и волонтера Юлию Кузьменко, а также музыканта и участника войны на Донбассе Андрея Антоненко называют исполнителями убийства журналиста Павла Шеремета. Он погиб от взрыва авто 20 июля 2016 года в центре Киева.