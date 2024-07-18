Вранці чи ввечері? Коли треба приймати душ для максимальної користі

Коли найкраще приймати душ?

На думку експертів, кращим рішенням є прийняття душу перед сном, оскільки це може суттєво покращити різні аспекти здоров’я та повсякденного життя. Миття допомогає зменшити накопичення поту, бруду та жиру на постільній білизні.

Тепла вода розслабить ваші м’язи та заспокоїть ваш розум, зменшуючи стрес і занепокоєння, накопичені протягом дня. Після такого душу можна швидше заснути і спати міцніше.

Вечірня ванна для здорової шкіри

Протягом дня на вашій шкірі накопичується бруд, піт, жир і забруднення. Якщо ви приймете душ увечері, ви змиєте їх, не даючи їм закупорити пори та запобігти висипанням.

Ніч - це також час, коли шкіра проходить природний процес відновлення. Очищена шкіра краще вбирає нічні креми та сироватки, підвищуючи їхню ефективність і сприяючи здоровішій шкірі. Душ перед сном також може бути корисним людям із захворюваннями шкіри, такими як екзема.

Фактори навколишнього середовища, такі як подразники та забруднювачі, можуть погіршити деякі захворювання шкіри. Якщо ви часто піддаєтеся впливу цих факторів, душ вночі може бути непоганою ідеєю, щоб видалити їх зі шкіри.

Людям із сухою шкірою або шкірою, схильною до прищів, вечірній душ також принесе більше користі. Ця процедура зволоження може зробити вечірній душ більш комфортним.

Вечірній душ означає менше алергії

Фахівці також стверджують, що вечірній душ може зняти дискомфорт від алергії. Протягом дня ваше тіло і волосся можуть накопичувати алергени, такі як пилок, пил і шерсть домашніх тварин.

Душ перед сном гарантує вимивання цих алергенів, що може допомогти зменшити нічні симптоми алергії, такі як чхання, свербіж і закладеність, кажуть фахівці.

Чистіша шкіра та волосся сприяють чистішому середовищу сну, зменшуючи ймовірність вдихання алергенів під час сну.

Це стосується і людей, які страждають від сезонної алергії. Прийнявши душ перед сном, ви можете позбутися будь-якої затримки пилку, яка інакше могла б викликати симптоми нічної алергії.