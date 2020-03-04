Враги фигуры и здоровья: названы опаснейшие продукты в украинских магазинах

Продукты в супермаркетах Украины чаще всего не отличаются своей полезностью для здоровья. Чаще всего наши граждане выбирают совсем нездоровую пищу с огромным количеством сахара и углеводов в ней. К такому мнению пришли журналисты ТСН, которые провели эксперимент. Они проверяли корзинки покупателей в украинских супермаркетах.

Оказалось также, что у каждого четвертого украинца избыточная масса тела и каждый четвертый украинец страдает ожирением. Главными врагами фигуры и здоровья украинцев оказались такие продукты: белый хлеб, колбаса, мясо, жирные продукты.

Украинцы стоят на 13 месте по ожирению в мире. Стало известно, что граждане нашей страны приобретают сахар и подсолнечное масло в больших количествах.

Диетолог разобрала продуктовые корзинки украинцев и рассказала, чем опасен тот или иной продукт.

Батон - продукт из белой муки, который содержит в себе массу углеводов и минимум пользы.

Колбаса – изделие с переработанного мяса да еще и с добавлением специй-ароматизаторов. По заключению ВОЗ – вредный продукт, регулярное употребление которого может провоцировать рак. Оценка полезности – 0 баллов. Альтернативой же может стать запеченное мясо.

Мясо. К слову, свинина ухудшает холестерин. Вместо жирного мяса выбирайте телятину или курятину.

Продукты, от которых толстеют украинцы (ТСН)

Как мы ранее сообщали, 1 марта начался Великий пост, при котором следует отказаться от ряда продуктов.