Врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой: ключевые отличия

Что такое изжога

Медики объяснили, что изжога – это чувство жжения в груди, которое вызывается попаданием кислоты из желудка в горло (кислотный рефлюкс).

Обычно изжога появляется после приема пищи и через некоторое время исчезает.

Однако приступы изжоги могут быть довольно сильными и доставлять дискомфорт человеку.

Ощущения при сильной изжоге могут быть очень похожими на предвестники сердечного приступа.

Спутать эти два состояния очень легко. Изжога может причинить беспокойство и неприятные ощущения, но угрозы жизни она не несет.

А вот сердечный приступ – это очень опасно. Поэтому нужно уметь различать эти два состояния.

Как отличить сердечный приступ от изжоги

Изжога время от времени, после обильной пищи или непривычной – это почти нормально.

Это дискомфорт или реальная боль, от того что пищеварительная кислота попадает в пищевод.

Причинами изжоги могут стать не только продукты питания или напитки. Часто изжога бывает у беременных, от приема некоторых лекарств или даже в состоянии сильного стресса и беспокойства.

Стоит отметить, что изжога может возникать даже без кислотного рефлюкса.

Признаки изжоги

Начинается ощущение жжения в верхней части живота и боль перемещается вверх, в грудную клетку.

Изжога возникает после еды, в положении лежа или при наклонах.

Изжога может разбудить вас ночью, особенно, если вы поели за два часа до сна.

Изжога быстро снимается специальными препаратами-антацидами.

Она сопровождается кислым привкусом во рту, особенно в положении лежа.

Также изжога может сопровождаться подъемом небольшого количества содержимого желудка к задней стенке – срыгиванием.

Кроме того, может возникнуть кашель или икота, голос может стать хриплым, может появиться неприятный запах изо рта, вздутие живота и общее ухудшение самочувствие.

А вот сердечный приступ – это состояние, при котором пациенту необходима серьезная неотложная помощь.

При таком состоянии приток крови к сердцу внезапно блокируется и часто это связано с тромбом.

Как отмечают врачи, при приступе характерными являются такие ощущения:

Сдавливание груди – человек чувствует, что ее сдавливают как будто тяжелым предметом.

Боль может резко распространяться от груди к челюсти, по шее, рукам и спине.

Дыхание может быть затруднено, может сбиваться

Тошнота, несварение желудка, боль в животе

Холодный пот

Сильная усталость

Внезапное головокружение

Как отмечают специалисты, у женщин чаще проявляются боли в челюсти или спине, одышка, тошнота или рвота.

К врачу стоит обратиться даже в тех случаях, когда боли через несколько часов прошли. Такое состояние может стать предвестником инфаркта миокарда.