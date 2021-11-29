Врачи заявили, что приближение сердечного приступа можно спутать с изжогой: ключевые отличия

Сердечный приступ может маскироваться под разными другими неприятными состояниями организма. Пациенты часто рассказывают, что перед приступом у них была боли в других частях тела или изжога.
В издании Express рассказали, как можно по симптомам отличить обычную изжогу от сердечного приступа.
Медики объяснили, что изжога – это чувство жжения в груди, которое вызывается попаданием кислоты из желудка в горло (кислотный рефлюкс).
Обычно изжога появляется после приема пищи и через некоторое время исчезает.
Однако приступы изжоги могут быть довольно сильными и доставлять дискомфорт человеку.
Ощущения при сильной изжоге могут быть очень похожими на предвестники сердечного приступа.
Спутать эти два состояния очень легко. Изжога может причинить беспокойство и неприятные ощущения, но угрозы жизни она не несет.
А вот сердечный приступ – это очень опасно. Поэтому нужно уметь различать эти два состояния.
Изжога время от времени, после обильной пищи или непривычной – это почти нормально.
Это дискомфорт или реальная боль, от того что пищеварительная кислота попадает в пищевод.
Причинами изжоги могут стать не только продукты питания или напитки. Часто изжога бывает у беременных, от приема некоторых лекарств или даже в состоянии сильного стресса и беспокойства.
Стоит отметить, что изжога может возникать даже без кислотного рефлюкса.
Признаки изжоги
Кроме того, может возникнуть кашель или икота, голос может стать хриплым, может появиться неприятный запах изо рта, вздутие живота и общее ухудшение самочувствие.
А вот сердечный приступ – это состояние, при котором пациенту необходима серьезная неотложная помощь.
При таком состоянии приток крови к сердцу внезапно блокируется и часто это связано с тромбом.
Как отмечают врачи, при приступе характерными являются такие ощущения:
Как отмечают специалисты, у женщин чаще проявляются боли в челюсти или спине, одышка, тошнота или рвота.
К врачу стоит обратиться даже в тех случаях, когда боли через несколько часов прошли. Такое состояние может стать предвестником инфаркта миокарда.
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