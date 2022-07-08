Врачи развенчали миф о ребенке, дергающем себя за ухо

Причины того, что ребенок дергает себя за ухо

На первом месте стоит любопытство. Ребенок находит разные части тела, трогает их, дергает, изучает свои ощущения. Такое же поведение может быть и с пенисом, но большинство времени именно ухо есть в свободном доступе, чем гениталии.

Если ребенок хорошо себя чувствует, ест, активничает, не имеет повышения температуры - можно выдыхать. Перед этим следует произвести поверхностный осмотр наружной ушной раковины и кожи за ней. Если нет покраснений, шелушений и т.п, можно еще больше успокоиться.

В случае обнаружения покраснения, шелушения, следует показать ребенка педиатру, так как возможно имеет место дерматит, вызывающий зуд, что становится причиной дергания ушей.

Также дискомфорт в пределе ушей может быть во время прорезывания зубов, ведь тройничный нерв, локализующийся у уха связан с нижне- и верхнечелюстными. Происходит это нечасто, но если есть дополнительные симптомы, то следует показать ребенка врачу, осмотревшему ухо с помощью отоскопа.

К какому врачу, если что обращаться

Многие подумают, что нужно обратиться к ЛОРу. На самом же деле нет — к педиатру или семейному врачу, который при необходимости направит к узкому специалисту. Все доказательные педиатры и семейные врачи имеют отоскоп и умеют им пользоваться.