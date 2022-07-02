Врачи рассказали, всем ли детям нужно делать пробу Манту

Врачи говорят, что младенцы и малыши до двух лет имеют повышенный риск развития туберкулезного менингита и рассеянных (диссеминированных) форм туберкулеза, с которыми связан высокий уровень смертности. Существенно снижает риск развития таких проявлений прививка вакциной BCG (БЦЖ).

Во время войны риск инфицироваться микобактерией возрастает из-за стресса, ухудшения условий жизни и питания, вынужденного пребывания в местах скопления людей в укрытиях и во время эвакуации, ограниченного доступа к медицинской помощи и тому подобное.

Симптомы туберкулеза у детей

Специалисты говорят, что важно обратиться за медпомощью в случае контакта ребенка с людьми, имеющими подозрение на туберкулез. Также возникают следующие симптомы:

вялость, слабость, нарушение сна;

отсутствие аппетита;

невозможность сконцентрироваться на игре или учебе;

потеря или плохой набор веса;

неестественная бледность кожи;

кашель (преимущественно сухой, не прекращающийся в течение 2-3 недель);

невысокая, но длительно повышенная температура (37-38 градусов);

ночное потение.

Как выявить заболевание

В частности, для ранней диагностики скрытой туберкулезной инфекции у детей применяют туберкулиновую пробу (пробу Манту) или тест обнаружения гамма-интерферона (квантифероновый тест).

Также после появления симптомов для диагностики применяют быстрый молекулярный тест (GeneXpert) и рентгенологическое исследование.

Кому нужно проводить пробу Манту

Специалисты отмечаются, что проба Манту не рекомендуется проводить всем детям, а лишь тем, кто в группе риска.

Кроме того, пробу Манту проводят перед прививкой вакциной BCG детям, старше за два месяца и не привитым вакциной BCG в роддоме. В этом случае прививка BCG осуществляется при отрицательном результате пробы Манту.

К тому же новорожденным или малышам до двухмесячного возраста прививки против туберкулеза проводятся без предварительной пробы Манту.