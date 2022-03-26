Врачи рассказали, можно ли есть немного заплесневелые продукты

Плесень, выросшая на продуктах - хлебе, варенье, фруктах или овощах означает, что такую пищу надо выбросить. Отобрать, обрезать там, где грибок - не вариант.
Читайте в материале Styler ниже, почему это опасно.
Плесень - это микроскопические грибы, или же микромицеты. Это чрезвычайно разнообразная группа микробов, и в них входят не только те, которые вызывают пятна на стенах или портят продукты. Среди этих грибов есть и полезные, например такие, из которых изготавливают антибиотики или используют для сыра.
Однако та плесень, которая вырастает на залежалых продуктах - вредна. Вдыхание спор такой плесени и контакт с ней может вызвать раздражение дыхательных путей и респираторные симптомы.
При длительном контактировании с плесенью повышаются риски возникновения аллергий. Кроме того, грибковые метаболиты могут выступать триггером для развития астмы.
На фоне серьезного снижения иммунитета и высокой концентрации спор плесени, могут возникать такие серьезные болезни, как аспергиллез легких.
Потреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень, не стоит. Даже убрать немного заплесневелого - не вариант, грибок заражает все вокруг.
Грибы могут продуцировать токсины, которые в высоких количествах могут быть опасны.
Если вы заметили, что на хлебе или в банке варенье появилась плесень - не ешьте их и не пытайтесь избавиться от плесени локально, просто отрезав кусок хлеба с плесенью или забрав ложкой плесень.
Пораженная грибом часть зацветшего продукта на самом деле значительно больше, чем кажется на первый взгляд.
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