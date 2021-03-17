Врачи рассказали, кому нельзя есть кабачки: могут вызвать проблемы с желудком

Кому кабачки есть нельзя

Серьезных противопоказаний кабачки не имеют, но людям с гастритом или язвой этот овощ категорически запрещен в сыром виде. В кабачках много витамина С и это может сильно раздражать слизистую.

Не стоит кабачки употреблять в пищу людям с заболеваниями почек, так как в кабачках много жидкости. Перед включением их в рацион, стоит посоветоваться с врачом.

Если есть проблемы с желудком или прописана лечебная диета, то не стоит употреблять кабачки в жареном виде. Можно приготовить этот овощ на пару или потушить. При проблемах с кишечником кабачки могут вызвать неприятные ощущения.

Кому кабачки есть полезно

Этот овощ универсален для тех, кто стремится избавиться от лишнего веса, так как в нем мало калорий. Его рекомендуют включать в рацион при ожирении и сахарном диабете.

В них много воды и кабачки помогают отрегулировать водно-солевой баланс, поэтому их советуют употреблять при подагре.

Полезны кабачки при холецистите и при гепатите. Также кабачки разрешается есть маленьким детям с 4 месяцев, так как этот овощ не вызывает аллергию. Он полезен при вздутии живота и обладает мягким слабительным эффектом.

Кабачки помогают отрегулировать гормональный фон человека, и он полезен в рационе женщин. В период менопаузы он может препятствовать развитию варикозного расширения вен. А мужчинам он полезен для выработки тестостерона.

При постоянном употреблении кабачки помогают урегулировать уровень "плохого" холестерина в крови и предотвратить инсульт.