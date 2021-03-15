Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть селедку

Вред селедки для организма

Сельдь может нанести вред организму, если при ее консервации применяют уротропин, он закодирован как Е239. Обычно его добавляют, чтобы продлить срок годности.

Соленая сельдь вредна для гипертоников, поскольку соль способствует повышению давления. Не рекомендуется ее употребление и при заболеваниях почек и болезней мочевого пузыря.

Как сделать селедку полезной?

Чтобы избежать вредного воздействия блюда на организм, эксперты советуют отказаться от соленой рыбы. Ее можно запечь в духовке, сварить или приготовить на пару.

К сожалению, свежую сельдь могут позволить себе только жители морского побережья, а замороженная теряет свои основные полезные и вкусовые качества. Однако, и этот вариант лучше соленой рыбы.

Пищевая ценность 100 г сельди составляет 260 ккал. В этой рыбе содержатся все основные витамины и микроэлементы, при этом лидирует витамин D. Сельдь ценна тем, что не содержит аллергены, а также ее можно употреблять людям, стремящимся сбросить лишний вес.

Рыба рекомендована беременным женщинам, а также в период менопаузы. Мужчинам полезно есть рыбу для профилактики инфарктов, инсультов и почечных заболеваний.

Как выбрать правильную селедку

Эксперты рекомендуют при покупке рыбы обратить внимание на следующее: