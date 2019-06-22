Врачи и полиция только поиздевались: новые детали скандального избиения стилиста

Избили известного стилиста в Киеве – скандальные подробности инцидента (коллаж РБК-Украина)

Врачи не хотели оказывать помощь избитому стилисту на почве его причастности к ЛГБТ-сообществу

В центре Киева избили известного украинского стилиста Олега Шурыгина. Нападение произошло после премьеры фильма "Не прячь глаза - 2. Наши в США", который проходил в рамках "Киев Прайд". Инцидент произошел 19 июня, но пострадавший прокомментировал свое состояние только сейчас. В комментариях STYLER Олег Шурыгин рассказал подробности случившегося, а также сакцентировал внимание на проблемах, которые касаются принятия обществом ЛГБТ-сообщества.

"На меня вместе с друзьями, нас было 6 человек, напали трое вооруженных газовыми баллонами людей, которые начали за нами погоню на пустом месте. Мы шли после фильма "Не прячь глаза - 2. Наши в США" в пространстве "Изоляция". Один из этих людей побежал за четырьмя ребятами остальные двое бежали за мной, я от них отбивался. Была рядом моя подруга, она пыталась их оттянуть, они меня избили. Все это я не знаю сколько продолжалось. Потом уже была полиция, скорая опоздала больше чем на час, приехала только со второго раза", - рассказывает пострадавший стилист.

Участник ЛГБТ-движения украинской столицы признался, что никто из прохожих даже не пытался помочь ему и его друзьям.

"Я старался по максимуму обороняться, когда меня уже догнали. Я не позволил, чтобы мне залили перец в глаза, но мне все лицо, все тело залили. У меня горели волосы, лицо, кожа рук и ног. У меня есть жжение на теле, химические ожоги после этого баллона. Я старался максимально обороняться, насколько это возможно - привлекать людей, чтобы они меня спасли, но большинство прохожих были достаточно безразличны", - рассказывает стилист.

Избили известного стилиста в Киеве – скандальные подробности инцидента (фото: emergency-hospital.kiev.ua)

"Скорая помощь" сначала отказалась ехать, после повторного вызова медиков пришлось ждать больше часа. В итоге – насмешки со стороны медперсонала и правоохранителя.

"Нападение произошло между 21:30 и 21:45 часами. В 22:04 я уже вызывал скорую. После нападения я не мог встать и пролежал еще на полу больше часа, пока меня не забрала скорая, которая не хотела меня забирать, потому что врач на "скорой помощи" была гипернеадекватной. К сожалению, сейчас не могу поделиться ее именем, но в будущем я с удовольствием это сделаю. Также один из полицейских, Лещук Алексей Леонидович, он тупо ржал в карете "скорой помощи", куда врачиха не хотела пускать моего юриста и правозащитника от "Киев Прайд", - добавил стилист.

Ущемление прав членов ЛГБТ-сообщества продолжились и после госпитализации, рассказывает Олег. Как признается стилист, в медучреждении ему не оказали помощь на должном уровне. Более того, хирурги не посчитали нужным снять катетер, который необходимо было удалить из-за отека руки, так как узнали, что инцидент произошел на фоне сексуальной ориентации пациента.

"Неадекватная скорая повезла в больницу, в которой мне нормально даже не продезинфицировали раны. Это было больница БСП (больница скорой помощи - прим. авт.) в Лесном районе на левом берегу Киева. Тут мне не выписали ничего, мне даже не сняли катетер, который мне поставила "скорая помощь", несмотря на отек руки. Там были два неадекватных хирурга, которые ко мне "не кошерно", грубо говоря, относились после того, как узнали, что это избиение произошло на почве ЛГБТ", - добавил Шурыгин.

Избили известного стилиста в Киеве – скандальные подробности инцидента (фото: flickr.com/moscow-live)

После этого стилист вместе со своей мамой на такси отправился в больницу №12 Печерского района, где его "нормально осмотрели, сделали заключение, сняли все снимки, сделали все анализы, продезинфицировали все раны". Сам Шурыгин благодарен за понимание со стороны персонала 12-й больницы.

"Сейчас я нахожусь на домашнем стационаре и лечусь. Употребляю лекарства, пытаюсь соблюдать режим. На данный момент на моем теле есть больше количество телесных повреждений мягких тканей – это голова, плечи, руки, ноги, суставы. Моя нервная система тоже очень сильно пострадала после этого происшествия. Грубо говоря, я 12 часов не мог прийти в себя, у меня было состояние шока", - признался пострадавший.

Сам стилист считает, что за избиением стоят пророссийские организации.

"Это нападение было организовано пророссийскими организациями, нацистиски сформированными, которые делают вид, что это украинские какие-то патриотические организации. На самом деле это пророссийские организации, которые спонсируются Россией и рассчитываются они именно на запугивание людей, калечение и убийство", - подытожил стилист.

Напомним, что ранее скандал с ксенофобскими нападками журналиста на Зеленского и Беленюка получил продолжение.

Ранее мы писали, что у легенды мирового кино хотят забрать награды. Причиной тому являются обвинения в расизме и гомофобии.

До этого блогер резко высказался о томосе и ЛГБТ.