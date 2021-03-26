Врачи назвали возраст, после которого уже нельзя худеть

Так, по словам, врача-геронтолога Юрия Конева, похудение для людей преклонного возраста может негативно сказаться на их здоровье. Поскольку это может привести к изменению состояния организма.

"Существует единое мнение, что людям преклонного и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели негативно отразятся на здоровье человека пожилого возраста", - рассказал специалист.

Специалист советует привести вес к норме, пока вам не исполнилось 60 лет, чтобы организм не требовал избытка пищи.

Врач объяснил, что со временем энергетические потребности снижаются, а растянутый желудок говорит, что ему хочется есть снова и снова. Таким образом, важно устранить подобный диссонанс.