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Лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту

Новость на русском →
Субота 20 листопада 2021 15:26
Лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту Фото: нестача цього вітаміну збільшує ризик розвитку інсульту (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі з'ясували, що нестача одного з життєво важливих вітамінів може збільшувати ризик розвитку смертельно небезпечної хвороби - інсульту.

Про це пише Daily Express.

Інсульт - одна з головних причин смерті та інвалідизації населення в усьому світі. Але дослідники кажуть, що до половини випадків захворювання можна запобігти.

Йдеться про вітамін D, який вкрай необхідний для багатьох ключових функцій організму, таких як імунна система і метаболізм кісток. Він в першу чергу відповідає за регулювання рівня кальцію і фосфору.

Але останні дослідження підкреслюють, що вітамін D пов'язаний також зі здоров'ям серцево-судинної системи.

За деякими даними достатня кількість цього вітаміну не тільки може знизити ризик розвитку інсульту, але і поліпшити прогнози щодо одужання у людей, які перенесли удар.

"Наші результати продемонстрували прямий вплив вітаміну D на ступінь запалення і вторинного пошкодження головного мозку, що розвинулися після інсульту", - розповідають автори дослідження.

Де можна знайти вітамін D

Відмінними джерелами вітаміну є:

  • Лосось
  • Сардини та інша жирна риба
  • Оселедець
  • Консервований тунець
  • Масло печінки тріски
  • Яєчні жовтки
  • Гриби
  • Коров'яче молоко
  • Соєве молоко
  • Апельсиновий сік

Як проявляються симптоми інсульту

За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту є:

  • раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла,
  • раптове збентеження, проблеми з промовою або труднощі з розумінням мови,
  • раптове порушення зору в одному або обох очах,
  • раптові труднощі при ходьбі, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації,
  • раптовий сильний головний біль без причини.

Раніше лікарі з'ясували, як по усмішці розпізнати наближення небезпечної недуги.

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