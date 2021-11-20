Лікарі назвали вітамін, нестача якого збільшує ризик розвитку інсульту
Лікарі з'ясували, що нестача одного з життєво важливих вітамінів може збільшувати ризик розвитку смертельно небезпечної хвороби - інсульту.
Про це пише Daily Express.
Інсульт - одна з головних причин смерті та інвалідизації населення в усьому світі. Але дослідники кажуть, що до половини випадків захворювання можна запобігти.
Йдеться про вітамін D, який вкрай необхідний для багатьох ключових функцій організму, таких як імунна система і метаболізм кісток. Він в першу чергу відповідає за регулювання рівня кальцію і фосфору.
Але останні дослідження підкреслюють, що вітамін D пов'язаний також зі здоров'ям серцево-судинної системи.
За деякими даними достатня кількість цього вітаміну не тільки може знизити ризик розвитку інсульту, але і поліпшити прогнози щодо одужання у людей, які перенесли удар.
"Наші результати продемонстрували прямий вплив вітаміну D на ступінь запалення і вторинного пошкодження головного мозку, що розвинулися після інсульту", - розповідають автори дослідження.
Де можна знайти вітамін D
Відмінними джерелами вітаміну є:
- Лосось
- Сардини та інша жирна риба
- Оселедець
- Консервований тунець
- Масло печінки тріски
- Яєчні жовтки
- Гриби
- Коров'яче молоко
- Соєве молоко
- Апельсиновий сік
Як проявляються симптоми інсульту
За інформацією Центру з контролю і профілактики захворювань США (СDC), ознаками інсульту є:
- раптове оніміння або слабкість в обличчі, руці або нозі, особливо на одній стороні тіла,
- раптове збентеження, проблеми з промовою або труднощі з розумінням мови,
- раптове порушення зору в одному або обох очах,
- раптові труднощі при ходьбі, запаморочення, втрата рівноваги або порушення координації,
- раптовий сильний головний біль без причини.
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