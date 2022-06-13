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Врачи назвали украинский фрукт, который значительно снижает сахар в крови

Фото: Врачи назвали фрукт, который значительно снижает сахар в крови (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

При высоком сахаре, преддиабете или диабете 2 типа врачи рекомендуют к употреблению украинский фрукт, доступный каждому.

Об этом пишет Daily Express.

Исследователи проблемы диабета 2 типа - хронического и опасного состояния, с которым живут миллионы людей в мире, обнаружили, что знаменитое "яблоко в день" может помочь контролировать уровень сахара.

В частности, об этом говорит исследование, опубликованное в International Journal of Pharma and Bio Sciences.

Ученые изучали потенциальное влияние яблок на уровень сахара в крови натощак у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Оказалось, что яблоки способны значительно снижать уровень сахара.

В исследование было включено 98 больных сахарным диабетом 2 типа, которых поделили на две группы. Участники одной употребляли утром по яблоку, другой - нет. При этом постоянно контролировался уровень сахара. Когда через четыре недели эксперимента провели контрольный замер, оказалось, что у той группы, что употребляла яблоки, уровень сахара ниже.

Как работает яблоко?

Этот эффект, вероятно, объясняется тем, что яблоки имеют низкий рейтинг по ГИ - гликемическому индексу.

ГИ - это система оценок продуктов, содержащих углеводы. Он показывает, как быстро каждая пища влияет на уровень сахара в крови (глюкозы), когда эта пища употребляется сама по себе.

Продукты с низким или средним ГИ расщепляются медленнее и со временем вызывают постепенное повышение уровня сахара в крови.

Продукты с низким ГИ включают: бобовые, цельнозерновые продукты (например, овсяная каша), фрукты, овощи и т. д.

Симптомы диабета

Сахарный диабет 2 типа - это хроническое состояние, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или инсулин, который она производит, не поглощается клетками.

Симптомы включают:

  • Частое мочеиспускание, особенно ночью
  • Постоянное чувство жажды
  • Чувство сильной усталости
  • Похудение без причины
  • Зуд вокруг половых органов, или неоднократное возникновение молочницы
  • Порезы или раны заживают дольше
  • Затуманенное зрение

Ранее мы писали про очень полезный напиток при диабете и высоком сахаре.

Кроме того врач рассказала, действительно ли при болезни можно мед.

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диабет