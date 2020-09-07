Врачи назвали суп, от которого нужно всем отказаться

Врачи говорят, что суп безусловно полезен, но с некоторыми первыми блюдами нужно быть очень осторожными, ведь регулярное их потребление может серьезно подорвать здоровье.

По словам экспертов, топ самых вредных супов занимает любимая многими солянка. И все дело в ее неполезном составе: несколько сортов мяса, колбасы, копчености, да еще и соленые огурцы. Об этом пишет maximum.fm

"Через большое количество насыщенных жиров солянка вредна всем людям, особенно с сердечно-сосудистой патологией, нарушением обмена холестерина", - заявляют диетологи.

Также употребление солянки грозит атеросклерозом. Это достаточно серьезное хроническое заболевание, при котором страдают стенки сосудов. Солянка также раздражает желудок, поэтому суп противопоказан людям, у которых есть трудности с желудочно-кишечным трактом.

Интересно, что солянка - не единственное вредное первое блюдо. С осторожностью нужно отнестись также к грибному супу. Ведь в нем очень много экстрактивных веществ, которые стимулируют пищеварение. А если пищеварительный тракт воспален, то из-за дополнительной стимуляции может возникнуть инфекция.

Специалисты советуют минимизировать потребление таких супов, а лучше выбрать более полезные варианты - куриный или овощной суп.

Ранее мы писали, что названы полезные привычки, которые на самом деле могут навредить.

Также сообщалось, что вода из супермаркетов может быть опасной. Диетолог рассказала, от какой жидкости нужно отказаться.