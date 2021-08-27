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Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных: чаще заражаются молодые

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Великобритания, Пятница 27 августа 2021 13:34
Врачи назвали симптомы коронавируса у вакцинированных: чаще заражаются молодые Названы симптомы коронавируса у вакцинированных (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Полностью вакцинированный человек (получивший две дозы вакцины от COVID-19) может заразиться коронавирусом. Однако течение болезни может существенно отличаться, а симптомы легко спутать с обычной простудой.

Об этом говорится в новом исследовании ученых на портале ZOE COVID Study.

По словам медиков, полностью вакцинированные люди также заражаются коронавирусом. И таких случаев было зарегистрировано около 30% среди всех инфицированных в Великобритании. Наибольшее количество заболевших наблюдается в возрастной группе от 18 до 35 лет. Следующая группа – среди подростков и детей.

Опрос показал, что у вакцинированных коронавирус проявляется такими симптомами:

  • Насморк
  • Головная боль
  • Чихание
  • Боль в горле
  • Потеря обоняния

Ученые отмечают, что признаки коронавируса у вакцинированных очень легко спутать с обычной простудой или гриппом. Симптомы бывают выражены не сильно и основным признаком остается легкое недомогание.

Кроме того, исследование показало, что симптомы коронавируса у молодых людей могут проявляться до 12 недель. Ученые называют это состояние Long Covid.

Как проявляются длительные симптомы коронавируса:

  • Сильная усталость и быстрая утомляемость
  • Сбивчивое дыхание
  • Боль или чувство стеснения в груди

Как отмечают исследователи, предрасположенность возрастной группы от 18 до 35 лет не исключает того, что люди более старшего возраста не заражаются.

Однако в процентном соотношении после начала кампании вакцинации, именно у молодых людей чаще всего диагностируется заражение коронавирусом после получения двух дох прививки.

Напомним, ранее мы писали о том, что названа дата вероятного локдауна в Украине осенью.

А также рассказывали о том, какие могут быть привилегии для вакцинированных от COVID-19 и наказания за отказ.

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