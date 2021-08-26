Привилегии для вакцинированных от COVID-19 или наказание за отказ: что будет в Украине (фото)

В Украине планируют установить привилегии для вакцинированных граждан. Правительство страны таким образом хочет перенимать опыт стран Европы и США.

Об этом сообщили в Telegram - канале "Коронавирус_инфо".

Так, во время брифинга министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что в стране планируют установить привилегии для украинцев, которые вакцинированы против коронавируса. В этом вопросе правительство будет брать за основу опыт стран Европы и США, где уже введены такие меры.

Кроме того, некоторые в некоторых странах решили наоборот, наказывать за отказ прививаться.

Например, в Израиле не вакцинированным запрещено посещать общественные места, в Швеции за отказ от вакцинации выписывают штраф в размере 23 доллара, а в Испании такой штраф составляет почти 70,5 тыс. долларов.

Вакцинация от коронавируса (фото: t.me/COVID19_Ukraine)

Сколько украинцев получили прививки

По состоянию на 26 августа в Украине от коронавируса прививки сделали 8 453 309.

Как известно, вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля. Вакцины AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna доступны для прививок. Независимо от вакцины, делать прививку нужно дважды.

Moderna - это мРНК-вакцина, которую разработала американская компания Moderna. Для полной прививки этой вакциной необходимо получить две дозы с интервалом в 28 дней. Эффективность вакцины составляет 94,1%.

CoronaVac (Sinovac) создала китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. Вакцина является традиционной и главным ее компонентом являются нежизнеспособные вирусные частицы, которые не могут вызывать болезнь, но вызывают иммунную реакцию. Интервал между двумя дозами составляет 28 дней. Важно, что привитые пациенты почти не жалуются на побочные действия.

Comirnaty (Pfizer) производится американской фармацевтической компанией Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. Для прививки необходимо получить две дозы интервалом от 21 до 28 дней. Эффективность вакцины составляет 95%.

Covishield/Vaxzevria (AstraZeneca) разработана Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca. Украина использует для прививки вакцину индийского (под торговой маркой Covishield), корейского и европейского производства. Вакцина является векторной и базируется на безопасном для людей вирусе простуды шимпанзе.