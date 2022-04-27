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Врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди

Новина українською →
Среда 27 апреля 2022 22:37
Врачи назвали симптомы инфаркта, которые не связаны с болью в груди Фото: Врачи назвали симптомы инфаркта (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Исследователи выяснили, какие симптомы инфаркта никоим образом не связаны с болью в груди. Такой вывод был сделан после наблюдений за более чем 4700 добровольцами старше 18 лет, попавшими в больницу в период с октября 2010 года по сентябрь 2019 года,

Об этом пишет Escardio.

По словам португальского доктора Пауло Медейроса, у пациентов с одышкой или усталостью прогноз был хуже, чем у пациентов с болью в груди.

При этом чаще такие симптомы встречались у женщин, чем у мужчин. Такие проявления были также у людей с такими состояниями, как гипертония, диабет, заболевания почек и легких.

Ученые считают, что диагноз инфаркт миокарда следует рассматривать даже если пациент не жалуется на боль в груди.

Почти всегда признаки инфаркта миокарда таковы:

  1. Интенсивный постоянный боль за грудиной.
  2. Боль не прекращается после приема нитроглицерина.
  3. Продолжительность боли более 15 минут.

При таких симптомах необходимо немедленно звонить по телефону 103.

Ранее мы писали, про ранние признаки рака кишечника, которые можно не заметить.

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