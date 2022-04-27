Лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем в грудях
Дослідники з'ясували, які симптоми інфаркту жодним чином не пов'язані з болем в грудях. Такий висновок був зроблений після спостережень за понад 4700 добровольцями старше 18 років, що потрапили до лікарні в період з жовтня 2010 року до вересня 2019 року,
Про це пише Escardio.
За словами португальського доктора Пауло Медейроса, у пацієнтів із задишкою або втомою прогноз був гірший, ніж у пацієнтів із болем у грудях.
При цьому частіше такі симптоми зустрічалися у жінок, ніж у чоловіків. Такі прояви були також у людей із такими станами, як гіпертонія, діабет, захворювання нирок та легенів.
Вчені вважають, що діагноз інфаркт міокарда слід розглядати навіть якщо пацієнт не скаржиться на біль в грудях.
Майже завжди ознаки інфаркту міокарда такі:
- Інтенсивний постійний біль за грудиною.
- Біль не припиняється після прийому нітрогліцерина.
- Тривалість болю більше 15 хвилин.
При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103.
Раніше ми писали, про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.