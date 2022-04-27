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Лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем в грудях

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Середа 27 квітня 2022 22:37
Лікарі назвали симптоми інфаркту, які не пов'язані з болем в грудях Фото: Лікарі назвали симптоми інфаркту (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Дослідники з'ясували, які симптоми інфаркту жодним чином не пов'язані з болем в грудях. Такий висновок був зроблений після спостережень за понад 4700 добровольцями старше 18 років, що потрапили до лікарні в період з жовтня 2010 року до вересня 2019 року,

Про це пише Escardio.

За словами португальського доктора Пауло Медейроса, у пацієнтів із задишкою або втомою прогноз був гірший, ніж у пацієнтів із болем у грудях.

При цьому частіше такі симптоми зустрічалися у жінок, ніж у чоловіків. Такі прояви були також у людей із такими станами, як гіпертонія, діабет, захворювання нирок та легенів.

Вчені вважають, що діагноз інфаркт міокарда слід розглядати навіть якщо пацієнт не скаржиться на біль в грудях.

Майже завжди ознаки інфаркту міокарда такі:

  1. Інтенсивний постійний біль за грудиною.
  2. Біль не припиняється після прийому нітрогліцерина.
  3. Тривалість болю більше 15 хвилин.

При таких симптомах необхідно негайно телефонувати 103.

Раніше ми писали, про ранні ознаки раку кишечника, які можна не помітити.

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