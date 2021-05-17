Врачи назвали симптом COVID-19, увеличивающий риск смерти в шесть раз

Медики выяснили, что у людей, которые имеют неврологические осложнения при болезни коронавирусом, риск смерти увеличивается в шесть раз. Такой симптом чаще всего встречается у определенной группы пациентов.

Так, ученые проанализировали данные пациентов с COVID-19, в 13 странах на 4 континентах, с марта по сентябрь 2020 года. Согласно исследованию, проведенному Глобальным консорциумом (GCS-NeuroCOVID) Из 3744 пациентов, госпитализированных с COVID-19, у 82% были неврологические симптомы.

К неврологическим симптомам коронавируса относятся такие:

головная боль (у 37% исследованных пациентов),

потеря обоняния и вкуса (26%).

острая энцефалопатия - синдром диффузного поражения головного мозга и гибель его клеток (49%),

кома (17%),

инсульт (6%).

При появлении такого симптома, как энцефалопатия, говорят врачи, в несколько раз повышается риск смертности. Такой признак характеризуется "изменением состояния бдительности".

Врачи отметили, что симптом чаще всего встречался у пожилых людей, которые ранее сталкивались с проблемами со здоровьем - ожирением, гипертонией, диабетом, ишемической болезнью сердца.