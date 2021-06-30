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Врачи назвали самый опасный алкоголь в жару: может убить!

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Среда 30 июня 2021 20:03
Врачи назвали самый опасный алкоголь в жару: может убить! Назван самый опасный алкоголь в жару (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине лето в самом разгаре, а вместе с ним и жара. Некоторые люди считают, что в употреблении спиртных напитков в это время нет ничего опасного, но на деле все обстоит иначе.

В нашем материале ниже мы расскажем, какой алкоголь является самым опасным. Мы рекомендуем в жаркое время года вообще воздерживаться от спиртного, это сбережет вам здоровье и красоту.

Самые опасные напитки в жару

Ученые выяснили, что крепкие напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба.

По мнению специалистов, которые провели исследование с участием более чем 8 тысяч человек, оказалось, что такие напитки, как джин, самбука, текила и водка в сочетании с энергетиками на жаре могут быть особенно опасны для жизни. После их употребления у человека увеличивается сердцебиение.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов.

А что насчет вина и пива?

Вопреки мифу, что некрепкое и холодное спиртное не вредит в жару - это не так! Любой алкоголь совсем не утоляет жажду, он еще увеличивает обезвоживание организма, представляя серьезную опасность для здоровья любого человека.

Употребление спиртного летом увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а в сочетании с повышенной температурой окружающей среды такая нагрузка может спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть инфаркта или инсульта.

Что можно пить в жару?

Выбирайте для утоления жажды столовую минеральную воду, но пейте ее понемногу.

К слову, молоко и кисломолочные напитки хорошо утоляют жажду в жаркую погоду. Отдайте предпочтение теплому зеленому чаю. Он не только утолит жажду, но и принесет пользу организму.

Как мы ранее писали, не все продукты можно сочетать с алкогольными напитками, особенно с вином.

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