Врачи назвали самый опасный алкоголь в жару: может убить!

В Украине лето в самом разгаре, а вместе с ним и жара. Некоторые люди считают, что в употреблении спиртных напитков в это время нет ничего опасного, но на деле все обстоит иначе.

В нашем материале ниже мы расскажем, какой алкоголь является самым опасным. Мы рекомендуем в жаркое время года вообще воздерживаться от спиртного, это сбережет вам здоровье и красоту.

Самые опасные напитки в жару

Ученые выяснили, что крепкие напитки в сочетании с энергетиками - это настоящая смертельная бомба.

По мнению специалистов, которые провели исследование с участием более чем 8 тысяч человек, оказалось, что такие напитки, как джин, самбука, текила и водка в сочетании с энергетиками на жаре могут быть особенно опасны для жизни. После их употребления у человека увеличивается сердцебиение.

Это приводит к повышенной нагрузке на сердце, вызывая аномально высокое давление. Некоторые вещества при смешивании с алкоголем могут даже стать причиной инфарктов или сердечных приступов.

А что насчет вина и пива?

Вопреки мифу, что некрепкое и холодное спиртное не вредит в жару - это не так! Любой алкоголь совсем не утоляет жажду, он еще увеличивает обезвоживание организма, представляя серьезную опасность для здоровья любого человека.

Употребление спиртного летом увеличивает нагрузку на сердце и сосуды, а в сочетании с повышенной температурой окружающей среды такая нагрузка может спровоцировать серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, что может привести к серьезным последствиям для организма, вплоть инфаркта или инсульта.

Что можно пить в жару?

Выбирайте для утоления жажды столовую минеральную воду, но пейте ее понемногу.

К слову, молоко и кисломолочные напитки хорошо утоляют жажду в жаркую погоду. Отдайте предпочтение теплому зеленому чаю. Он не только утолит жажду, но и принесет пользу организму.