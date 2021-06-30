Лікарі назвали найнебезпечніший алкоголь у спеку: може вбити!

В Україні літо в самому розпалі, а разом з ним і спека. Деякі люди вважають, що у вживанні спиртних напоїв в цей час немає нічого небезпечного, але на ділі все інакше.

У нашому матеріалі нижче ми розповімо, який алкоголь є найнебезпечнішим. Ми рекомендуємо в жарку пору року взагалі утримуватися від спиртного, це збереже вам здоров'я і красу.

Найнебезпечніші напої в спеку

Вчені з'ясували, що міцні напої в поєднанні з енергетиками - це справжня смертельна бомба.

На думку фахівців, які провели дослідження за участю більш ніж 8 тисяч осіб, виявилося, що такі напої, як джин, самбука, текіла і горілка в поєднанні з енергетиками на спеці можуть бути особливо небезпечні для життя. Після їх вживання у людини збільшується серцебиття.

Це призводить до підвищеного навантаження на серце, викликаючи аномально високий тиск. Деякі речовини при змішуванні з алкоголем можуть навіть стати причиною інфарктів або серцевих нападів.

А що щодо вина і пива?

Всупереч міфу, що неміцне і холодне спиртне не шкодить в спеку - це не так! Будь-який алкоголь зовсім не втамовує спрагу, він ще збільшує зневоднення організму, представляючи серйозну небезпеку для здоров'я будь-якої людини.

Вживання спиртного влітку збільшує навантаження на серце і судини, а в поєднанні з підвищеною температурою навколишнього середовища таке навантаження може спровокувати серйозні захворювання серцево-судинної системи, що може привести до серйозних наслідків для організму, аж інфаркту або інсульту.

Що можна пити в спеку?

Вибирайте для втамування спраги столову мінеральну воду, але пийте її потроху.

До слова, молоко і кисломолочні напої добре втамовують спрагу в жарку погоду. Віддайте перевагу теплому зеленому чаю. Він не тільки вгамує спрагу, але і принесе користь організму.