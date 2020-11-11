Врачи назвали самую полезную осеннюю ягоду: снижает сахар и холестерин

Врачи рассказали про суперполезную осеннюю ягоду, которая может снижать уровень сахара в крови, а также бороться с плохим холестерином. Речь идет про земляничник (земляничное дерево, арбутус).

Так, в медицине используют различные лекарственные средства, снижающие уровень сахара в крови. Но они имеют много побочных эффектов. Ягоды же земляничника являются природным лекарством, пишет lenta.ua.

Плоды растения, созревающие осенью, обеспечивают облегчение людям, которые страдают сахарным диабетом II типа. Специалисты говорят, что арбутус имеет в значительном количестве различные вещества, которые могут быть использованы при лечении диабета. К тому же, они обеспечивают снижение "плохого" холестерина ЛПНП.

Арбутус в саду

Земляничник - это вечнозеленый кустарник, растущий преимущественно в засушливых регионах. Все части растения применяют в народной медицине. Земляничник можно выращивать также дома в горшке, но ему при росте нужно много места. По вкусу плоды напоминают земляничное варенье с цветочным медом.

Земляничник мелкоплодный (Arbutus andrachne) применяют также с лечебной целью при циститах, уретритах, экземах. Отвары и настойки используют при заболеваниях лор-органов, стоматитах, заболеваниях ротовой полости, поскольку растение обладает антисептическими свойствами.

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