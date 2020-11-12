Врачи назвали полезную дозу алкоголя, которую можно ежедневно употреблять мужчинам и женщинам

В Американской кардиологической ассоциации считают, что небольшая ежедневная доза алкоголя не нанесет вред ни мужчинам, ни женщинам. Они назвали безопасную дозу и вид алкогольного напитка, который можно употреблять без ущерба для здоровья.

Как отмечает издание Businessinsider.in, мужчинам рекомендуется употреблять не более двух бокалов вина в день, а женщинам не более одного бокала вина ежедневно.

"Если вы выпиваете больше, полезное воздействие алкоголя может измениться на ущерб", - отметила доктор медицинских наук и кардиолог Лорен Гилстрал.

Она добавила, что при употреблении не более 14 бокалов вина в неделю снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 21% у мужчин. А семь бокалов вина в неделю для женщин снижает такой риск на 34%.

"Ключевым в этом вопросе является умеренность. Никогда не рекомендуется пациенту начинать пить для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Но те, кто выпивает за ужином по бокалу вина, могут не отказываться от этой привычки", - резюмировала кардиолог.

Стоит отметить, что при употреблении алкогольных напитков, частота сердечных сокращений увеличивается, а вместе с ними – артериальное давление. Исследование показало, что даже умеренное употребление алкоголя от 7 до 13 порций в неделю может значительно повысить уровень кровяного давления. Одновременно с этим, умеренно пьющие люди на 53% чаще страдают от гипертонии, чем те, кто не употребляют алкоголь совсем.

Напомним, ранее мы писали о том, что врач рассказала, почему категорически нельзя смешивать алкоголь и антибиотики.

А также рассказывали о том, что медики назвали привычки, которые убивают организм сильнее, чем алкоголь и курение.