Врачи назвали новые способы защиты от коронавиурса

Коронавирус в Украине перешел на этап передачи внутри страны. Риск заразиться достаточно высок особенно после эвакуации украинцев из стран, где эпидемия приобрела массовый характер. Врачи рассказали, что помимо ношения масок и постоянного мытья рук, есть другие способы защиты от опасного вируса. По данным экспертов, люди, сделавшие прививку от гриппа, имеют меньше шансов подхватить COVID-19. Также в повышении иммунитета могут помочь оливковое масло и лактобактерии.

Одним из средств укрепления иммунной системы в борьбе с коронавирусом является питьевая вода. Такой вывод озвучили индийские медики, сообщает портал Times Now.

Привычка пить воду, по мнению медиков, играет ключевую роль в поддержании здоровья, обеспечивает эффективную работу всех функций внутренних органов и систем, улучшает действие иммунитета. Организм также станет активнее выводить частицы вируса, проникшего в него, тем самым ускоряя выздоровление.

"Помимо соблюдения личной гигиены путем частого мытья рук, люди также должны соблюдать здоровую диету, бросить курить, поддерживать увлажненность организма — это ощутимо снижает риск заражения новой коронавирусной инфекцией", – констатировали медики.

Как сообщается, вакцинация от вирусов в целом повышает ту часть иммунной системы, которая отвечает за реакцию на вирусный агент. Поэтому вакцина от гриппа способна существенно уменьшить риски заражения коронавирусом.

А люди с хорошим иммунитетом могут не паниковать, у них риск заболеть коронавирусной инфекцией низкий. Чтобы укрепить иммунитет, по словам специалиста, важно правильно питаться и отказаться от фаст-фуда, а вот начинать закаляться сейчас не следует, это надо было делать летом. По их словам, чтобы повысить иммунитет сейчас и не заболеть, следует правильно питаться, принимать лактобактерии и смазывать нос оливковым маслом. Врач-терапевт отметила, что для укрепления иммунной системы надо принимать лактобактерии или ферменты. Их можно купить в любой аптеке. Защититься от коронавируса можно и с помощью оксолиновой мази или обычного оливкового масла, если наносить их в нос, они не дадут вирусам и бактериям попасть в организм человека.

Напомним, в Италии в течение недели начнут первые испытания вакцины от коронавируса.

Ранее в Китае завершили клинические исследования препарата от коронавируса.