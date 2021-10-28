Врачи назвали симптомы коронавируса: 30% новых признаков заболевания

В Украине количество заболевших коронавирусом пробило очередной антирекорд. За последние сутки было зарегистрировано более 26 тысяч инфицированных. Медики отмечают, что симптомы коронавируса изменились и 30% - это совершенно новые признаки.

Как отметила семейный врач из Киева Елена Лазаренко, среди известных симптомов коронавируса ранее стали появляться и совершенно новые.

"Симптомы частично остались классическими: потеря обоняния и вкуса, температура. Но процентов 30 – это новые симптомы. К примеру, сильная головная боль, удушье, пневмония, которая возникает сразу, она уже может быть на 2-3 день после начала заболевания, низкая сатурация, тоже резко возникающая почти сразу, ее трудно спрогнозировать, а также пациенты часто жалуются на тошноту, проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила специалист.

Она добавила, что коронавирус штамма Дельта имеет свои характерные особенности и может вызвать опасное состояние намного быстрее.

"У "Дельта"- варианта - стремительное протекание. Кроме того, особенностью "Дельты" является полиорганность, то есть когда поражаются многие органы: это может быть легкие, сердце, желудок, почки и т.д. Часто больные жалуются на гастрит. Часто возникает повышение давления, особенно в первый день проявления заболевания, затем оно резко может падать", - сообщила Елена Лазаренко.

Как добавила главный эпидемиолог Львова Наталия Иванченко-Тимко, потеря обоняния и вкуса снова стали одними из основных симптомов заболевания.

"Если говорить о клиническом течении коронавируса, то в течение последних двух недель снова начали появляться такие симптомы, как аносмия и потеря вкуса. Их не было уже длительное время. Воспаление легких и пневмонии по-прежнему возникают. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID-19 достаточно много тромбоэмболий легочной артерии", - рассказала специалист.

Эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Екатерина Сояк сообщила, что новая волна коронавируса поражает больше молодых людей, хотя старшее поколение находится в опасной группе риска, как и ранее.

"В реанимацию попадают и в возрасте 20 лет, и 30 лет, и младше 20 лет. И среди детского населения увеличились случаи, нуждающиеся в стационарной медицинской помощи. Но сильно обобщать бы я не стала, и говорить, что болеет только молодое население. Все равно группой риска остается пожилое население. И те, кто не вакцинирован, действительно переносят заболевание гораздо тяжелее. Это отмечают абсолютно все реанимации: большинство невакцинированных людей имеют осложнения и попадают на искусственную вентиляцию легких", - подчеркнула эксперт.