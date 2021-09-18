Врачи назвали незаметные симптомы болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона проявляется обычно очень медленно и ранние стадии проходят практически незаметно. Это неврологическое заболевание, которое поражает людей в возрасте и связано с нарушением и гибелью нейронов. У человека появляется тремор, гипокинезия, ослабляются мышцы.

Какие симптомы болезни Паркинсона на ранних стадиях и как развивается заболевание по этапам, рассказали в Health.

Чаще всего болезнь Паркинсона развивается постепенно, двигательные расстройства сначала почти незаметные, но со временем они становятся более отчетливыми. Если болезнь развивается быстро – есть другие заболевания.

Стадии болезни Паркинсона невозможно выяснить с помощью анализов или тесто, но врачи различают их по симптомам.

Первый этап

Легкие двигательные симптомы, такие как тремор. Но при этом человек может жить полноценной повседневной жизнью. Симптомы тремора проявляются обычно на одной стороне тела. Может измениться мимика, осанка или ходьба человека.

Второй этап

Симптомы становятся более заметными. Могут быть трудности с движением и жесткость мышц – проявляется на обе стороны тела. Домашняя работа может отнимать больше времени. Могут быть проблемы с ходьбой и осанкой.

Третий этап

На этом этапе человек может периодически терять равновесие и есть риск внезапного падения. Повседневные занятия (уборка, приготовление пищи, еда, одевание) – могут быть сложными, но на этом этапе человек еще не нуждается в постоянной помощи.

Четвертый этап

Симптомы становятся более серьезными и изнурительными. Может потребоваться посторонняя помощь, а для ходьбы – ходунки или кресло.

Пятый этап

Симптомы очень сильные. Может наблюдаться скованность ног, проблемы со стоянием или сидением. Для передвижения нужна будет инвалидная коляска и сторонняя помощь почти круглосуточно. В некоторых случаях больным приходится большую часть времени проводить в постели. Также добавляются галлюцинации и бред, могут возникнуть проблемы с жеванием, речью или глотанием.

Как быстро прогрессирует болезнь Паркинсона

Если диагноз был поставлен в возрасте 50 лет, то наблюдается медленное прогрессирование. Первые признаки могут появиться задолго до настоящих симптомов – порой за 10 лет и больше. В среднем от самых первых скрытых признаков до 5 стадии может пройти около 30 лет.

Какие симптомы могут появиться самыми первыми

Пациенты говорят, что первым симптомом становится обычно тремор. Но задолго до него у пациентов бывают такие признаки: