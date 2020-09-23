Врачи назвали лучшее масло для жарки: сохранит пользу продуктов

В Украине особой популярностью пользуется подсолнечное масло для жарки, так как в производстве оно стоит недорого, практически не имеет запаха и не содержит в составе холестерина. Однако медики все же не советуют использовать именно это масло для жарки. В чем причина – читайте ниже.

Диетологи и врачи напоминают, что употребление подсолнечного масла может нести риски для здоровья. Причина возможного вреда — высокое содержание в подсолнечном масле жиров Омега-6. Эти жиры, в отличие от Омега-3 или Омега-9, необходимы организму лишь в небольших количествах. По сути, любые виды подсолнечного и кукурузного масел (включая нерафинированные) на 60-80% состоят из Омега-6. Об этом пишет "Голос.UA".

С другой стороны, оливковое масло представляет собой жиры Омега-9. Средиземноморская диета, строящаяся на использовании для жарки оливкового масла, является эталоном правильного питания. Кроме этого, жарить можно и на рапсовом масле — по составу оно близко к оливковому.

Оливковое масло (ровно как масло канолы) состоит преимущественно из мононасыщенных жирных кислот Омега-9, нейтральных для здоровья и не влияющих на баланс Омега-6 и Омега-3.

Хотя при нагревании оливкового масла до высоких температур (а жарка подразумевает температуру выше 200 градусов Цельсия) содержащиеся в нем антиоксиданты частично теряют свои свойства, но вредных элементов в их составе не появляется. Другими словами, оливковое масло полностью безопасно для обжарки пищи. В это же время подсолнечное масло производит канцерогены – вредные соединения, приводящие к развитию рака.

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