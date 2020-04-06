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Лікарі назвали головний симптом COVID-19: виникає у 90% випадків

STYLERКоронавірус    06.04.2020 - 11:11
Лікарі назвали головний симптом COVID-19: виникає у 90% випадків
Коронавірус 2020 (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус в більшості випадків виявляє себе однаковими симптомами

Коронавірус COVID-19 в переважній більшості випадків має один загальний симптом, який проявляється у 90% пацієнтів. Що відомо про головний симптом коронавірусної інфекції - в матеріалі Styler.

Так, у Всесвітній організації охорони здоров'я назвали найперший симптом зараження коронавірусом, на який обов'язково потрібно звернути увагу. Згідно зі спостереженнями експертів, ті, хто захворіли на COVID-19, досить часто прокидаються серед ночі з температурою понад 38 градусів і сильним ознобом. Про це повідомила Маргарет Харріс, представниця ВООЗ.

За словами фахівця, більшість хворих відчувають сильну лихоманку. У них вже в перші дні сильно підвищується температура. 90% хворих COVID-19 часто прокидаються вночі в несвідомому стані і не можуть зрозуміти, що з ними відбувається.

Тобто, такий симптом - висока температура і озноб - проявляється у 9 з 10 пацієнтів.

"Люди розповідають, що прокидаються посеред ночі в помутнінні, вони відчувають себе жахливо, не розуміють, що відбувається. У них дуже висока температура, а потім раптово вони відчувають холод і тремтіння", - поділилася представник ВООЗ.

Зазначимо, що британські вчені назвали також дуже частими симптомами виникнення коронавірусної інфекції - втрату смаку і нюху. Такі ознаки часто проявляються, коли людина тільки починає хворіти на коронавірус.

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