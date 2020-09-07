Врачи не хотели ее лечить: во Львове от ботулизма скончалась 19-летняя девушка

Во Львове скончалась 19-летняя девушка от ботулизма (Коллаж РБК-Украина)

Во Львове молодая девушка погибла от ботулизма, но врачи утверждают, что у нее был другой диагноз

Во Львове скончалась 19-летняя Оля Лох, которой в августе поставили диагноз ботулизм. У девушки было врожденное заболевание почек и врачи разводят руками, говорят, что спасти ее было невозможно.

В середине августа Оля попала в реанимацию из-за ботулизма, а уже 28 августа ее отправили домой. Дома ей снова стало плохо, она жаловалась на сильные боли в животе и слабость, а тело молодой девушки начало покрываться синяками. В четверг, 3 сентября, Олю снова госпитализировали в больницу, где она скончалась через несколько дней. Детали сообщили в издании Zaxid.net.

Оля Лох из села Ременив попала к медикам с жалобами на сухость во рту и горле, нарушение зрения, а также на проблемы с глотанием и дыханием. Выяснилось, что накануне девушка ела вяленую рыбу и кальмары.

Девушку госпитализировали в центральную районную больницу в Пустомытах Львовской области. А сыворотку от ботулизма ей везли со Львова.

"Все, что мне говорили купить из лекарств, я все покупала. Потом все врачи в Пустомытах начали от нее отказываться, не хотели ее там лечить. Какой-то врач вытянул меня из реанимации и сказал, что никто не хочет ее лечить. А на следующий день Олю выписали. И что я должна была делать? Я забрала ее домой", - рассказала мама девушки журналистам.

Дома девушке снова стало хуже, у нее то поднималась температура, то падала, а тело начало покрываться синяками.

Как рассказал врач из Ременива, у Оли с детства были проблемы со здоровьем, у нее были больные почки. Она должна была продолжить лечение в инфекционной больнице, но ее почему-то выписали домой. После этого врач Богдан Мысак дал им направление во Львов. Он отметил, что у Оли был врожденный поликистоз почек и прогнозы врачей с детства были неутешительные – Оля бы не дожила до глубокой старости.

Но в экспертизе львовских врачей было указано, что молодая 19-летняя девушка умерла от цирроза печени.

"В экспертизе указано, что она умерла от цирроза печени. Перед смертью у нее отказали почки и уже вода в легких была. Ботулизм ее просто добил и ускорил ее смерть", - добавила мама девочки.

Подтвердить или опровергнуть связь ботулизма со смертью девушки могла бы независимая экспертиза. Главный врач больницы в Пустомытах в грубой форме отказался давать комментарий, а главный эпидемиолог области Наталья Тимко сообщила, что Олю выписали в удовлетворительном состоянии из больницы. Ей ввели сыворотку от ботулизма, как указано в протоколе. И при выписке у нее не было симптомов ботулизма.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове врачи не поставили правильный диагноз и погубили жизнь молодому парню.

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