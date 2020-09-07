Лікарі не хотіли її лікувати: у Львові від ботулізму померла 19-річна дівчина

У Львові померла 19-річна дівчина від ботулізму (Колаж РБК-Україна)

У Львові молода дівчина загинула від ботулізму, але лікарі стверджують, що у неї був інший діагноз

У Львові померла 19-річна Оля Лох, якій у серпні поставили діагноз-ботулізм. У дівчини було вроджене захворювання нирок і лікарі розводять руками, кажуть, що врятувати її було неможливо.

У середині серпня Оля потрапила в реанімацію через ботулізм, а вже 28 серпня її відправили додому. Вдома їй знову стало зле, вона скаржилася на сильні болі в животі та слабкість, а тіло молодої дівчини почало покриватися синцями. У четвер, 3 вересня, Олю знову госпіталізували у лікарню, де вона померла через кілька днів. Деталі повідомили у виданні Zaxid.net.

Оля Лох з села Ременів потрапила до медиків зі скаргами на сухість у роті та горлі, порушення зору, а також на проблеми з ковтанням і диханням. З'ясувалося, що напередодні дівчина їла в'ялену рибу і кальмари.

Дівчину госпіталізували у центральну районну лікарню в Пустомитах Львівської області. А сироватку від ботулізму їй везли зі Львова.

"Все, що мені говорили купити з ліків, я все купувала. Потім всі лікарі в Пустомитах почали від неї відмовлятися, не хотіли її там лікувати. Якийсь лікар витягнув мене з реанімації та сказав, що ніхто не хоче її лікувати. А на наступний день Олю виписали. І що я повинна була робити? Я забрала її додому", - розповіла мама дівчини журналістам.

Вдома дівчині знову стало гірше, у неї то підіймалася температура, то падала, а тіло почало вкриватися синцями.

Як розповів лікар з Ременіва, в Олі з дитинства були проблеми зі здоров'ям, у неї були хворі нирки. Вона повинна була продовжити лікування в інфекційній лікарні, але її чомусь виписали додому. Після цього лікар Богдан Мисак дав їм направлення до Львова. Він зазначив, що в Олі був вроджений полікістоз нирок і прогнози лікарів з дитинства були невтішні – Оля б не дожила до глибокої старості.

Але в експертизі львівських лікарів було зазначено, що молода 19-річна дівчина померла від цирозу печінки.

"В експертизі зазначено, що вона померла від цирозу печінки. Перед смертю у неї відмовили нирки та вже вода в легенях була. Ботулізм її просто добив і прискорив її смерть", - додала мама дівчинки.

Підтвердити або спростувати зв'язок ботулізму зі смертю дівчини могла б незалежна експертиза. Головний лікар лікарні в Пустомитах у грубій формі відмовився давати коментар, а головний епідеміолог області Наталія Тімко повідомила, що Олю виписали в задовільному стані з лікарні. Їй ввели сироватку від ботулізму, як зазначено в протоколі. І при виписці у неї не було симптомів ботулізму.

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