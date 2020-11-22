Врачи рассказали, когда опасно пить кофе

Врачи говорят, что кофе может нанести серьезный урон здоровью, если пить его неправильно. Специалисты предостерегли любителей начинать утро с чашки крепкого ароматного напитка.

Так, медики утверждают, что употребление кофе на голодный желудок может привести к серьезным неприятностям с желудочно-кишечным трактом. Если увлекаться этим, вскоре как "бонус" можно заработать обострение хронического панкреатита, гастрита, язвенной болезни, которые находятся в стадии ремиссии. Об этом пишет facenews.

Люди, которые пьют кофе натощак, как правило, имеют проблемы с пищевым поведением. Они не испытывают по утрам здоровое чувство голода, а кофе нужно лишь для того, чтобы взбодриться.

Медики говорят, что кофе нужно пить исключительно после еды. В таком случае напиток можно сочетать с чем угодно - молоком, сливками, сахаром. Но обычно кофеманы предпочитают по несколько чашек кофе в день в перерывах между едой.

Специалисты уверены, что здоровому человеку кофе вреда не принесет, даже если его пить вечером. Но если у вас есть хронические болезни, то с кофе нужно быть поосторожнее.

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