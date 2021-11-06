Врач заявил, что Украине грозит медицинский коллапс: к таким нагрузкам не готов ни один город

В Украине ухудшение ситуации с коронавирусом может привести к медицинскому коллапсу в регионах. Также количество госпитализаций с COVID-19 может увеличиться до 8 тысяч человек в сутки.
Об этом рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий, пишет ТСН.
По словам медика, в СНБО прогнозируют, что пик будет только через 3-4 недели.
"Тех 20 тысяч официальных инфицированных, которые мы видим, соответствуют реальным 100 тысячам случаев в Украине. Думаю, что мы можем увидеть цифру и 6 и до 8 тысяч госпитализаций за сутки", - говорит врач.
Кроме того, к такому большому наплыву пациентов с коронавирусом не готов ни один украинский город.
"Не готов ни один город. Это сейчас не только в Каховке, но и во многих городах будут разворачивать мобильные госпитали для больных COVID-19. Сейчас Львов пробует доделать еще 300-400 коек, а это в определенной степени трудно", – говорит врач.
Также Тарас Жиравецкий отметил, что в крупных городах может начаться медицинский коллапс из-за нехватки койкомест, медиков, кислорода и лекарств.
Врач добавил, что точечно медицинский коллапс начнется уже скоро, ведь "сейчас есть проблемы в Одессе и в Харькове, то есть в крупных городах. Маленькие города, наверное, все-таки будут как-то там перебиваться".
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