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"Врач не захотел говорить по-русски": новое видео в стиле "распятого мальчика"

Новина українською →
Понедельник 24 мая 2021 13:42
"Врач не захотел говорить по-русски": новое видео в стиле "распятого мальчика" Коллаж РБК-Украина: Врача обвинили на видео в нежелании помочь ребенку из-за русского языка
Автор: Светлана Мащенко

В сети появилось видео, на котором молодая девушка обвиняет украинского врача, что отказался оказывать помощь 11-месячному малышу с эпилептическим припадком, потому что папа мальчика говорил на русском языке.

Кадры гуляют соцсетями и вызывают бурную реакцию - докладчице не верят и называют это очередным фейком, вроде истории с "распятым мальчиком".

"Время ох**тельных историй. У ребенка случился приступ эпилепсии. Его отец иностранец повез ребенка к знакомому врачу, а тот не захотел говорить по-русски. Непонятно как это повлияло на здоровье ребенка, но внимание на этом моменте акцентируется ну очень большое", - подписаны кадры.

Время охуительных историй..у ребенка случился приступ эпилепсии..Его отец иностранец повез ребенка к знакомому врачу,а тот не захотел говорить по-русски, как это повлияло на здоровье ребенка, когда не один папа рядом, но внимание на этом моменте акцентируется ну очень большое...Винная речь

Posted by Оксана Черкасова on Sunday, May 23, 2021

Видео: девушка обвинила врача в том, что он не захотел говорить по-русски (facebook.com/Оксана Черкасова)

Пользователи сети сравнивают эти откровения девушки с известной историей о "распятом мальчике". Кое-кто по невербальному языку определил, что рассказчица лжет. Вот как комментируют инцидент.

  • Коротко о том, что без мозга вообще жить трудно. Не очень понимаю, бывают ли приступы эпилепсии у 11-месячных детей, но вряд ли врач задавался бы вопросами языка в критической ситуации. Тем более - знакомый.
  • Боже, на кого это рассчитано?! Очередной распятый "мальчик в трусиках"?!
  • Почесывается? Врет! Универсальный индикатор лжи.
  • Она себя слышит? Завезли в больницу а врач спрашивает: "что и при каких обстоятельствах..."Ну и брехло продажное!
  • А распятого мальчика нашли? Вы лживые пропагандоны, воры и завоеватели! Гореть вам в аду!
  • Какая-то мура. Я- врач, и окажу помощь ребенку, нуждающемуся в неотложной помощи независимо от того, понимают меня родители или нет. При чем тут язык? Главное, чтобы меня понимал медперсонал, работающий со мной в команде. И я так понимаю, что ребенку оказали адекватную помощь. А может это просто информационный вброс?

Отметим, что к сожалению, неизвестно когда видео было снято и не постановка ли это вообще.

Ранее мы писали, что пропагандистка Ольга Скабеева оконфузилась новым видео, рассказав о ЛГБТ-колонне, которая сунет на Донбасс.

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